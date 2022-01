"Freiheit von der Wertpapier-KESt für die Vorsorge nach fünf Jahren"

Nach Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger sprechen sich nun weitere Vertreter der Banken und Versicherungen für die Abschaffung der Wertpapiersteuer nach einer bestimmten Behaltefrist aus. Außer zur Altersvorsorge könnte so auch ein Ansparen für die Pflege begünstigt werden, war der Tenor einer Diskussion am Mittwoch.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hatte in einem Interview eine steuerliche Entlastung für Eigenvorsorge in Aussicht gestellt, aber mit einer Behaltefrist für Wertpapiere, um reiner Spekulation vorzubeugen. Dabei müsste es "längere Fristen als ein Jahr geben".

Gasselsberger hat diese Woche drei Jahre vorgeschlagen. "Unter fünf Jahren wäre es meines Erachtens nicht sinnvoll", sagt Wiener-Städtische-Vorstand Manfred Bartalszky. Ihm wäre eine Gleichbehandlung der verschiedenen Modelle wichtig, in der Diskussion mit Brunner sollte man auf Bewährtes abstellen.

Ein "Aus" für die in dieser Form seit 2012 bestehende Wertpapier-KESt sollte aus Sicht der Finanz- und Steuerrechtsprofessorin Sabine Kirchmayr-Schliesselberger von der Uni Wien mit einer Altersvorsorge gekoppelt werden. Eine generelle Abschaffung halte sie aber für "steuerpolitischen Nonsens". Denn einem normalen Lohnsteuerzahler könnte man eine Nullsteuer in diesem Bereich nicht erklären.

Sollte die Wertpapier-KESt für Vorsorge-Veranlagungen ab einer bestimmten Mindestbehaltefrist fallen, so sollte dies für Alters- und Pflegevorsorge erfolgen, forderte auch Dietmar Rupar, Geschäftsführer des Fondsverbandes VÖIG. Dann könnte nämlich die Bevölkerung, sofern sie sich animieren lasse, vermehrt von besseren Verzinsungen profitieren, argumentierte er. Weil die Aktieninvestments in Österreich recht gering sind, habe sich das heimische Geldvermögen im Jahr 2016 – jüngere Vergleichszahlen gebe es nicht – mit 1,9 Prozent verzinst, in skandinavischen Ländern dagegen mit acht Prozent.