Arbeitsmarkt: Weibliche Flüchtlinge sind seltener berufstätig

Im Jahr 2023 waren in Österreich 4,5 Millionen Menschen im Alter von 15 bis 64 Jahren erwerbstätig, darunter fallen rund 900.000 ausländische Staatsangehörige. Rund 80 Prozent aller Erwerbstätigen sind österreichische Staatsangehörige.

Die Erwerbstätigenquote von Personen mit Migrationshintergrund liegt unter jener der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund (69 Prozent gegenüber 76,1 Prozent). Gleichzeitig variiert der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung mit Migrationshintergrund je nach Herkunftsland stark.

Laut Daten des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) ist vor allem die Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt eine Herausforderung. Der ÖIF versucht mit einer Reihe an Maßnahmen, Flüchtlingen, Vertriebenen und Zuwandern den Jobeinstieg zu erleichtern. Unter anderem förderte der Integrationsfonds im Vorjahr rund 66.000 Deutschkursplätze, für heuer wird mit einem ähnlichen Bedarf gerechnet.

Große Unterschiede je nach Herkunftsland

Unterschiede zeigen sich beim Vergleich der unterschiedlichen Zuwanderungsgruppen in Österreich: Personen aus den EU-Staaten vor 2004, den EFTA-Staaten oder dem Vereinigten Königreich verzeichnen mit 78,9 Prozent eine wesentlich höhere Erwerbstätigenquote als Menschen türkischer Herkunft (62,7 Prozent) oder aus anderen Drittstaaten (63,6 Prozent) – und liegen sogar höher als die Erwerbstätigkeitsquote unter Österreichern (76,1 Prozent). Die hohe Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten aus EU-Ländern sei auf ihre Qualifikationen und den leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt zurückzuführen, heißt es. Außerdem würden nur jene länger in Österreich bleiben, die auch Arbeit finden.

Die aktuellsten Daten zur Erwerbsbeteiligung von Flüchtlingen zeigen, dass sechs Jahre nach Ankunft in Österreich rund die Hälfte der Flüchtlinge erwerbstätig ist: Im Jahr 2021 waren 52,5 Prozent der Flüchtlinge, die 2015 nach Österreich gekommen waren, erwerbtätig. Im Vergleich dazu waren es beim Jahrgang 2019 nach zwei Jahren erst 15,9 Prozent.

Niedrigste Quote unter Frauen aus Afghanistan, Syrien oder dem Irak

Die Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Migrationshintergrund lag mit 63,2 Prozent im Jahr 2022 deutlich unter jener von Frauen ohne Migrationshintergrund (72,9 Prozent). Die Erwerbstätigenquote von Frauen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak (25 Prozent) war dabei deutlich niedriger als die ihrer männlichen Mitbürger (61,1 Prozent) und die niedrigste unter allen Gruppen von Frauen mit Migrationshintergrund. Bei weiblichen Flüchtlingen verläuft der Einstieg in den Arbeitsmarkt deutlich langsamer als bei männlichen Flüchtlingen: Zahlen aus 2021 zeigen, dass nach sechs Jahren 22 Prozent von ihnen erwerbstätig sind, bei den Männern sind es fast zwei Drittel.

Am Donnerstag vermeldete das Arbeitsmarkservice (AMS) die aktuellen Arbeitsmarktdaten: Die Zahl der ausländischen Personen, die arbeitslos gemeldet sind oder sich in AMS-Schulungen befinden, stieg Ende Jänner im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14,7 Prozent auf 175.807. Seit Ende April 2023 haben Ukrainerinnen und Ukrainer einen völlig freien Arbeitsmarktzugang in Österreich und werden deswegen in der Arbeitslosenstatistik erfasst. Die Anzahl der inländischen Personen, die als arbeitslos vorgemerkt sind oder in Schulung sind, stieg Ende Jänner im Jahresabstand um 3,6 Prozent auf 245.400.

