„Frauen müssen sich mehr zutrauen, es kochen alle nur mit Wasser“

„Rollenbilder aufzubrechen macht auch Spaß“, sagte Petra Gruber, Geschäftsführung dm Österreich, und erinnert sich an die Zeit, in der sie Haus baute, „alleine“, also ohne Partner. Auf der Baustelle habe es der Polier erst nach Tagen gewagt, zu fragen, wann denn der Bauherr zurückkomme, man müsse wichtige Entscheidungen treffen.