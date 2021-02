Der Großteil aller Pensionsleistungen in Österreich kommt nach wie vor aus der gesetzlichen Pension ("Erste Säule" der Altersvorsorge). Um im Alter abgesichert zu sein, steigt bei vielen aber das Interesse an einer betrieblichen Altersvorsorge. In Österreich gibt es mittlerweile rund eine Million Berechtigte, mehr als 120.000 Pensionisten beziehen derzeit eine Leistung. 764 Millionen Euro wurden im Vorjahr ausgezahlt.