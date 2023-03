Frankreich kämpft um die "Grünwaschung" der Atomenergie

Kaum ist in Brüssel der Streit um den Verbrennungsmotor beigelegt, ist schon der nächste Konflikt entbrannt. Diesmal geht es um die Atomenergie. Und es ist nicht Deutschland, sondern Frankreich, das einen bereits gefassten Beschluss am Dienstag im Rat der Energieminister wieder aufheben wollte – und zwar, um seine Atomwirtschaft als erneuerbare Energieform einzustufen.

Es ging um eine Novelle der Richtlinie für erneuerbare Energien. Darin werden ambitioniertere Ziele für den Ausbau von Wind-, Wasser- und Sonnenenergie festgelegt. Es geht darum, den Anteil an grünen Energien am Gesamtverbrauch in Europa zu verdoppeln – von derzeit 22 Prozent auf mehr als 40. Die Position des Rates – das sind die Staaten – ist bereits beschlossene Sache. Verhandlungen mit dem EU-Parlament über die endgültige Form der Novelle sollten demnächst in die Zielgerade gehen.

Zwei Lager in Brüssel

Doch da grätschte Frankreich dazwischen und verlangte, sogenannten "pinken Wasserstoff", der aus Atomstrom hergestellt wird, in die Ziele für die Erneuerbaren mit aufzunehmen. Deswegen war die Stimmung beim Treffen der Energieminister am Dienstag in Brüssel extrem angespannt. Es gab sogar zwei Lager, die sich vor Sitzungsbeginn in eigenen Runden trafen.

Auf der einen Seite standen Atomländer unter Frankreichs Führung. Dazu zählten etwa Tschechien, die Slowakei, Rumänien, Finnland, Polen und Bulgarien.

In der Anti-Atom-Koalition fanden sich Österreich, vertreten durch Leonore Gewessler (Grüne), Deutschland, Belgien, Estland, Litauen und Lettland, Spanien, Portugal, Dänemark, Luxemburg, die Niederlande und Irland.

Frankreich lässt keine Gelegenheit aus, Atomenergie als klimaneutral zu positionieren. Das Argument: Bei der Produktion von Atomstrom entstehen keine klimaschädlichen Treibhausgase. Die Atomgegner weisen auf die ungelöste Frage der Endlagerung von Atommüll und die Unfallrisiken hin.

Im speziellen Fall sehen Österreich und die anderen atomskeptischen Länder die Ziele des Green Deal in Gefahr: Wenn Atomstaaten erlaubt wird, mit Atomenergie erzeugten Wasserstoff in die Zielvorgaben für Erneuerbare aufzunehmen, dann müssen sie beim Ausbau der klassischen nachhaltigen Energieformen weit weniger leisten. Sie können sich den "pinken Wasserstoff" auf die Ziele anrechnen lassen und ersparen sich grüne Investitionen. (via)

