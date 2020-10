„Fragwürdige“ Jobausschreibung: EU-Abgeordnete kritisieren Amazon scharf

In der Jobausschreibung von Amazon wurden Analysten gesucht, die „Bedrohungen“ überwachen - dazu zählte der Konzern nicht nur Hassgruppierungen und Terroristen, sondern auch Gewerkschaften und „feindselige Politiker“. Dies kritisieren die EU-Abgeordneten scharf. Es schüre die Sorge, dass die Überwachung bewusst auf Gewerkschafter - also auf Amazons eigene Arbeitnehmer - sowie auf politische Vertreter, die eventuell Kritik an Amazons Vorgangsweisen äußern könnte, abziele. Darüber hinaus habe Amazon Personen mit Französisch- und Spanisch-Kenntnissen gesucht, was die Abgeordneten vermuten lässt, dass die Überwachung in Europa stattfinden soll.

"Die Anwerbung von Mitarbeitern zum Ausspionieren potenzieller Gegner, seien sie intern oder extern, ist nicht tolerierbar", heißt es in dem Brief weiter. Auch die Management-Praktiken des Konzerns seien "mehr als fragwürdig". Amazon-Mitarbeiter in Europa kritisieren bereits seit Monaten prekäre Anstellungsverhältnisse, die sich in der Coronakrise noch verschärft haben, hohen Leistungsdruck gepaart mit Sorgen um eine Entlassung sowie den Widerstand gegen die Bildung von gewerkschaftlichen Gruppen.

Dazu schreiben die Abgeordneten: "Als Mitglieder des Europäischen Parlaments erinnern wir daran, dass die Versammlungsfreiheit und das Recht, sich zu organisieren, die Grundwerte der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind." Der Respekt gegenüber dieser Rechte sei nicht optional.

Laut dem Brief hat Amazon die Ausschreibung mittlerweile zurückgenommen mit der Begründung: "Die Stellenausschreibung war keine genaue Beschreibung der Rolle - es war ein Fehler, der seither korrigiert wurde".