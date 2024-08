Frächter Riedl investierte 2,8 Millionen Euro in Lkw-Werkstatt

Die Idee entstand aus dem eigenen Bedarf heraus: Deshalb haben die Unternehmer, die hinter dem Frachtbetrieb Riedl aus Leonstein/Grünburg stehen, in Marchtrenk an der B1 eine Werkstatt für Lastkraftwagen eröffnet. Von dem Angebot – Reparatur, Reifenwechsel, Fahrzeugwäsche und Tanken – sollen nicht nur die 40 Lkw des eigenen Betriebs, sondern auch Branchenkollegen profitieren. „Wir wissen, was Frächter brauchen“, sagt Geschäftsführerin Christina Riedl.