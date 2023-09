Forscher senken deutsche Konjunkturprognosen für 2023 und 2024

Zwar soll das Bruttoinlandsprodukt im zu Ende gehenden Sommerquartal schrumpfen, doch soll es danach wieder aufwärtsgehen, so die Prognosen.

Für 2024 wird nur noch ein Plus von 1,3 Prozent vorhergesagt, nach bisher 1,5 Prozent. Bei der Inflation rechnen die Institute erst im kommenden Jahr mit einer merklichen Entspannung. Dann soll die Teuerungsrate auf 2,6 Prozent fallen, nach durchschnittlich 6,1 Prozent in diesem Jahr. Zum Vergleich: 2022 betrug die Inflationsrate in Deutschland noch 6,9 Prozent. Dennoch soll der private Konsum künftig wieder die Konjunktur mit anschieben, weil die Kaufkraft der Verbraucher durch spürbare Lohnerhöhungen wieder zunehme.

Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose der Institute soll an diesem Donnerstag offiziell in Berlin vorgestellt werden. Sie dient der Bundesregierung wiederum als Basis für ihre eigenen Projektionen, die die Grundlage für die Steuerschätzung bilden. Erstellt wird die Gemeinschaftsdiagnose vom RWI in Essen, vom Ifo-Institut in München, vom IfW in Kiel, vom IWH in Halle und vom Berliner DIW, das nach dem Umbau der hauseigenen Konjunkturforschung wieder mit dabei ist.

