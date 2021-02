Ford: Ab 2030 nur noch Elektroautos in Europa

Der Wagen soll auf Basis der von VW entwickelten Architektur für E-Autos gebaut werden und ab 2023 vom Band rollen, wie Ford gestern, Mittwoch, bekannt gab.

Der nach General Motors zweitgrößte US-Autobauer will seine Pkw-Flotte in Europa bis 2026 auf Elektroautos oder Plug-in-Hybride umstellen. Bis 2030 soll das Fahrzeugangebot komplett elektrisch sein. Die Nutzfahrzeugflotte soll bis 2024 mit klimaschonenden Antrieben unterwegs sein.

Europachef Stuart Rowley erklärte, nach der erfolgreichen Restrukturierung des Europageschäfts starte Ford nun in eine vollelektrische Zukunft. Bis 2025 will das Unternehmen rund 22 Milliarden Dollar in neue Batterieautos und Hybrid-Fahrzeuge stecken. Mit VW hatte Ford 2019 eine Allianz für E-Autos und autonomes Fahren vereinbart.

An der E-Mobilität finden immer mehr Autohersteller Gefallen. Erst kürzlich hatte Jaguar Land Rover angekündigt, bis 2030 nur noch elektrisch unterwegs sein zu wollen.