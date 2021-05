Fondssparen: Veranlagung mit der kleinen Geldbörse

Eine interessante Anlageform zum Kapitalaufbau stellt der Fondssparplan dar. Dieser erfreut sich steigender Beliebtheit. Er löst zunehmend das klassische Sparbuch ab und bietet einen Einstieg in die Geldanlage.

Einen Fonds kann man sich wie einen Topf vorstellen, in den viele Anleger einzahlen. Ein Fondsmanager verwaltet aktiv diesen Topf, indem er das gesammelte Kapital in Aktien oder in andere Wertpapiere investiert. Dabei nimmt er auf eine breite Risikostreuung Bedacht.

Ein Fondssparplan kann sich zur Vorsorge für Kinder oder zur Pensionsabsicherung eignen. Auch Kunden, die bereits Wertpapiere haben und laufend etwas dazulegen wollen, nutzen Fondssparpläne.

Für die kleine Geldbörse stehen jedenfalls die gleichen vermögensverwalteten Fonds zur Verfügung, die auch Investoren mit größeren Budgets nutzen. Welcher der unterschiedlichen Fonds zu wem passt, hängt vom jeweiligen Risikoprofil ab, das vorab in einem Beratungsgespräch abgeklärt werden sollte.

Einstieg ab 50 Euro im Monat

Fondssparen ist eine sehr flexible Methode. Bankkunden können entweder einmalig oder in regelmäßigen Abständen, etwa monatlich, einen bestimmten Betrag einzahlen. Das ist bei der Oberbank ab 50 Euro im Monat pro Investmentfonds möglich. Die Einzahlung kann jederzeit erhöht, verringert oder auch ausgesetzt werden. Generell gilt es zu bedenken, dass Wertschwankungen entstehen können. Zudem sollte die finanzielle Sicherheit zur Begleichung der Monatsbeträge und für etwaige Notfälle gegeben sein.

Wer wirklich profitieren möchte, ist gut beraten, das Fondssparen über einen längeren Zeithorizont hinweg zu planen. Denn wer regelmäßig und längerfristig gleiche Beträge veranlagt, kann den Durchschnittskosten-Effekt (auch Cost-Average-Effekt genannt) für sich nutzen: Wer einen fixen Betrag anspart, erwirbt mit seinem Beitrag bei fallenden Kursen einmal mehr bzw. bei steigenden Kursen einmal weniger Anteile. So wird der durchschnittliche Einstandspreis gesenkt und geglättet.

Mit Disziplin dranbleiben

Zudem braucht sich jemand, der regelmäßig eine feste Summe anlegt, kaum Gedanken über den richtigen oder falschen Einstiegszeitpunkt an den Börsen machen. Wichtig ist aber, diszipliniert dranzubleiben und nicht vorzeitig auszusteigen.

Wer nicht monatlich investieren will, kann das zur Verfügung stehende Anlagekapital beispielsweise auch viertel- oder halbjährlich in gleich großen Tranchen anlegen. Auch hier kann der Durchschnittskosten-Effekt zum Tragen kommen.

Mindestlaufzeiten gibt es keine. Zumeist werden fünf bis zehn Jahre gewählt. Es ist möglich, jederzeit zum aktuellen Kurs zu verkaufen. Doch den Ausstieg sollte man planen, um nicht zu einem schlechten Zeitpunkt zur Veräußerung gezwungen zu sein. Hier ist es ratsam, beim Jahresberatungsgespräch über persönliche Lebenspläne zu sprechen.