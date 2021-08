Folgen des europäischen Green Deals könnten für Bauern negativ ausfallen

Davor warnen unter anderem der Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Sie stützen sich dabei auf eine aktuelle Folgeabschätzung durch den EU-Wissenschaftsdienst.

Dieser habe eine Bedrohung für die europäische Landwirtschaft, insbesondere für österreichische, kleinstrukturierte Familienbetriebe aufgezeigt. Die geplanten Ökostrategien für den Klimaschutz könnten im schlimmsten Fall zu einem starken Anbaurückgang in Europa und einem Preisanstieg der Agrarprodukte führen.

In einer Simulation wird ein Produktionsrückgang von 15 Prozent bei Getreide und Ölsaaten bzw. Rind- und Schweinefleisch sowie von zehn Prozent bei Milch geschätzt. Die Preise für Getreide könnten um acht Prozent steigen, für Rindfleisch wären es plus 24 Prozent, für Schweinefleisch plus 43 Prozent und für Milch plus zwei Prozent.

"Wenn wir unsere Produktion zwar klimafreundlicher gestalten, aber gleichzeitig das Bauernsterben forcieren und klimaschädliche Produkte aus dem EU-Ausland importieren, schießen wir am Ziel vorbei", so Köstinger. Deshalb fordert Bauernbund-Präsident Georg Strasser auch "Klimazölle" für den Import von nicht-klimafreundlich produzierten Lebensmitteln aus Nicht-EU-Ländern.

Etwas differenzierter sehen das Österreichs Grüne. Auch sie wollen keinen Produktionsrückgang durch den Klimaschutz. Die kleinstrukturierte heimische Landwirtschaft fördern würde man aber kaum durch ein Wieder-Aufschnüren des Green Deals, sondern indem man aufhöre, Agrarflächen zuzubetonieren.

"Aber genau das wird derzeit gemacht. Wo unser Essen wächst, darf nicht mehr gebaut werden", fordert Stefan Kaineder, stellvertretender grüner Bundessprecher, landwirtschaftliche Vorrangflächen auf Basis der bestehenden Bodenfunktionskarten, die für Bauvorhaben tabu sind. "Es sind nicht die Ökostrategien, die zum Problem für unser Ackerland werden. Dies ist der Flächenverbrauch, der alle Grenzen sprengt."