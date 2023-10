Förderstopp beim Breitbandausbau?

Österreichs Telekommunikationsbranche spricht sich für ein Ende der Ausbauförderung für schnelles Internet aus. Mehrere Unternehmen des Branchenverbands Internetoffensive Österreich – darunter die vor allem beim Mobilfunk starken Marktführer A1, Magenta und Drei – appellierten gestern, Mittwoch, geschlossen an die Bundesregierung, keine weiteren Breitband-Ausbauförderungen mehr auszuschreiben. Die nötigen finanziellen Mittel seien ausreichend vorhanden, heißt es.

Stattdessen soll das Geld in eine Digitalisierungsoffensive für Private und Betriebe fließen. Für die nächste Fördertranche sind 400 Millionen Euro vorgesehen.

Die Förderung verfehle mittlerweile ihren Zweck, kritisieren die Telekomkonzerne. "Durch die Ausschüttung öffentlicher Fördermittel für Bautätigkeiten in den vergangenen Jahren ist der Markt mittlerweile überhitzt", sagte Natascha Kantauer-Gansch, die bei A1 das Konsumentengeschäft verantwortet. Es komme zu Engpässen und Preissteigerungen für Bautätigkeit und Ausrüstung. Dies habe in Summe dazu geführt, dass von den im Vorjahr ausgeschütteten 900 Millionen Euro an Breitband-Ausbauförderung laut Internetoffensive bis heute kaum etwas abgerufen und verbaut wurde.

Zudem mangle es auch an Arbeitskräften, um die Bauvorhaben umzusetzen. Bis 2030 würden in der Internet- und Kommunikationstechnologie und in angrenzenden Branchen rund 58.000 Fachkräfte fehlen.

Ein Förderstopp würde nicht dazu führen, dass weniger gebaut werde, räumte Kantauer-Gansch ein. Denn der Ausbau sei nicht allein von Förderungen abhängig. Eher müssten bürokratische Hürden abgebaut werden. Auf Baubewilligungen für dringende Ausbauverfahren warte A1 18 Monate, sagte die Managerin. Schnellere Verfahren sparten Kosten, schonten Ressourcen und machten Österreich zukunftsfit.

Kantauer-Gansch schlägt wie Drei-Chef Rudolf Schrefl und Magenta-Chef Rodrigo Diehl statt der Ausbau- eine Nachfrageförderung für Breitband vor. Dadurch könne man eine höhere Nutzung erreichen. Derzeit schrecken vor allem Gebühren für einen Breitband-Anschluss (häufig per Glasfaser) und monatliche Entgelte die Nutzer ab.

Die Telekomfirmen fordern auch, das Geld in digitale Bildung und Fachschulen sowie Forschungs- und Entwicklungsstandorte zu investieren. Aus dem Büro des politisch zuständigen Staatssekretärs Florian Tursky (VP) heißt es, es werde voraussichtlich im November einen weiteren Fördercall aus den Mitteln der zweiten Breitbandmilliarde geben.

