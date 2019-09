Förderprogramm "KMU Digital" geht in eine neue Runde

Vorerst stehen vier Millionen Euro zur Verfügung, wie Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl und WK-Präsident Harald Mahrer am Freitag mitteilten. Die Förderung ist nur bis 2020 gesichert: Dann muss die nächste Bundesregierung entscheiden, ob es weiter Geld gibt.

Gefördert wird seit zwei Jahren. Bisher wurden 7000 Betriebe unterstützt. Ein Klein- und Mittelbetrieb (maximal 250 Mitarbeiter) wird mit maximal 4000 Euro gefördert. Das Programm "KMU Digital" gliedert sich in drei Phasen: Wie digital ist das Unternehmen? Was soll sich wie ändern? Als drittes folgt die Umsetzung. Zur Beratung stehen zertifizierte Trainer den Betrieben zur Seite. Die Förderanträge können in den Landesstellen der WK gestellt werden.