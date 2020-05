FMA warnt vor Finanzbetrügern in der Coronakrise

Das Faktum, dass sich viele Mitarbeiter im Homeoffice befinden, werde derzeit von Kriminellen ausgenützt. So sei die Finanzmarktaufsicht (FMA) von fingierten Anforderungen von Vorgesetzten an Mitarbeiter, Auszahlungen in Millionenhöhe zu tätigen, informiert worden.

Auch FMA-Vorstand Helmut Ettl verwies auf eine "deutliche Zunahme unseriöser Aktivitäten", vor allem rund um Kryptovermögen (Bitcoin & Co., Anm.). Der FMA-Vorstand mahnte die Anleger gestern bei der Vorlage des Jahresberichts 2019 zur Vorsicht. "Hohe Renditenversprechen sind auch mit hohen Risiken behaftet", so Ettl. Manchmal könnten außerdem "Gaunereien" hinter zu hohen Versprechungen lauern.

Banken besser vorbereitet

Der Krisenpolster der heimischen Banken sei mit 39 Milliarden Euro doppelt so groß wie im Jahr 2008. Das mache den Finanzsektor in der aktuellen Krise zu einem Teil der Lösung anstatt des Problems, wie es in der Finanzkrise der Fall war, so die beiden Vorstände. Eduard Müller und Helmut Ettl gehen aber davon aus, dass die Krise am Finanzsektor nicht spurlos vorübergehen werde.

