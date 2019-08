Flut an Absagen: Leitmesse IAA als Spiegel der Probleme der Autoindustrie

Viele Hersteller bleiben der Messe fern, darunter der PSA-Konzern (Peugeot, Opel, Citroen), Nissan, Mazda, Renault, Fiat, Volvo, Rolls-Royce, Aston Martin, Dacia, Mitsubishi und Chevrolet.

Der deutsche Experte Ferdinand Dudenhöffer hält die typische Automesse für ein Auslaufmodell. Neuerscheinungen seien oft im Vorhinein bekannt, digitale Medien machten der analogen Messe das Leben schwer. "Es braucht ein Konzept für die Zukunft, sonst wird es eng." Die Entwicklung sei auch eine Folge der Probleme, welche die Autoindustrie aktuell beschäftigen:

Sparzwang: Zwölf der 15 größten Autokonzerne weisen sinkende Verkaufszahlen auf. Der weltweite Absatz von Neuwagen werde heuer um rund fünf Prozent auf 79,5 Millionen Stück sinken, erwartet Dudenhöffer. Das wäre mehr als in der Zeit der Finanzkrise 2008/2009. Damals schrumpften die Verkäufe um 3,6 Prozent. Fast alle großen Hersteller setzen den Sparstift an.

Klimadebatte: Die Diskussion um das Klima bringt vor allem große Geländewagen in die Schusslinie der Kritiker. Das Segment der SUV sei zwar in den vergangenen Jahren gewachsen, gefährde aber zunehmend das Marken-Image der Hersteller, sagt der Experte. In Frankfurt erwartet die Autobauer Gegenwind: Umweltorganisationen haben zu Großdemonstrationen gegen "die dicken SUVs und Spritschlucker" aufgerufen.

Abgasaffäre: Obwohl der Ursprung des Skandals fast vier Jahre zurückliegt, spüren die Hersteller die Nachwehen noch immer. VW musste bisher 30 Milliarden Euro für die rechtliche Aufarbeitung locker machen. Auch andere Anbieter wie Audi, Porsche, Daimler und Opel wurden zur Kasse gebeten oder mussten Autos zurückbeordern. Erschwerend hinzu kam die Einführung des WLTP-Verbrauchstests (weltweit einheitliches Leichtfahrzeug-Testverfahren) im September 2018. Damals waren Hunderttausende Autos monatelang nicht lieferbar, weil die Zertifikate fehlten.

Handelsstreit: Kein Markt entscheidet so über das Wohl der globalen Autoindustrie wie China. Jedes vierte weltweit gekaufte Auto geht in die Volksrepublik. Durch den Handelsstreit mit den USA werde der chinesische Markt heuer um zehn Prozent schrumpfen, erwartet Dudenhöffer.

Elektromobilität: Der Verbrennungsmotor beherrscht nach wie vor den Markt. Trotzdem richten die Hersteller ihren Fokus auf die Elektromobilität. 2018 investierten die 16 führenden Konzerne 8,4 Milliarden Euro in elektrische Antriebe – fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Die Schattenseiten: Die Verkaufspreise für E-Autos sind hoch, die Margen gering und die Ladeinfrastruktur vielerorts mangelhaft. Dass auch Zulieferer noch mit der E-Mobilität fremdeln, ist kein Geheimnis. (rom)