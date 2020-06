Flugzeugzulieferer FACC verlängert Kurzarbeit

FACC macht mehr als die Hälfte seines Umsatzes mit Airbus, zehn Prozent mit Boeing. Beide Flugzeugbauer haben mit Stornierungen und Kurzarbeit zu kämpfen und die Produktion gekürzt. Was sich auch auf die Innviertler auswirkt. FACC beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter. Rund 700 Arbeitsplätze sind gefährdet.

Nun hat das Unternehmen die Kurzarbeit um drei Monate bis September verlängert. „Die Entwicklungen in der Luftfahrt und damit bei unseren weltweiten Kunden sind schwer abschätzbar und wesentlich von der internationalen Entwicklung der Reisefreiheit abhängig“, sagt FACC-Chef Robert Machtlinger.

„Wir freuen uns, dass das Land Oberösterreich mit uns gemeinsam an einem Strang zieht, um bestmögliche Zukunftslösungen angesichts der aktuellen Situation zu finden“, so Machtlinger. "Wir werden die kommenden Monate nutzen und gemeinsam Möglichkeiten ausloten, mit welchen Maßnahmen auf eine mögliche Fortdauer der Luftfahrt-Krise reagiert werden kann", kündigt Wirtschafts-Landesrat Achleitner (VP) am Donnerstag an.