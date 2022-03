Flugzeugzulieferer, Coach und Gemüselieferantin

Wie vielfältig unsere Wirtschaft ist, zeigt sich an der Liste der Bewerber für den diesjährigen Pegasus: Um den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes, den die OÖN mit starken Partnern verleihen, rittern Betriebe unterschiedlichster Art. Das diesjährige Motto lautet: "In die Zukunft investieren". Bewerben können Sie sich noch bis 8. April online auf www.nachrichten.at.

Robert Machtlinger, Vorstandsvorsitzender der FACC AG Bild: VOLKER WEIHBOLD

In den Kategorien Leitbetriebe und Innovationskaiser hat die FACC AG mit Konzernchef Robert Machtlinger ihre Bewerbung eingereicht. Der Innviertler Luftfahrtzulieferer ist nach zwei harten Corona-Jahren auf dem Weg der Besserung. Neben dem Kerngeschäft, der Lieferung von Komponenten für Flugzeughersteller, verstärkt der Leitbetrieb seine Aktivitäten in der Raumfahrt. Verträge über rund eine Milliarde Euro seien in diesem Bereich bereits fixiert, heißt es von den Innviertlern. Als Innovationskaiser sieht sich FACC bei Entwicklung und Bau von Teilen der Trägerraketenfamilie Ariane 6.

Philipp Nägele, Gründer und Geschäftsführer der Mindstyle Academy Bild: privat

Mit seiner Mindstyle Academy hat sich Philipp Nägele aus Pinsdorf selbstständig gemacht. Dort bietet der Unternehmer mit anderen Coaches und Trainern Aus- und Fortbildungen in mehreren Bereichen an, etwa Führungsaufgaben, Sportbetreuung oder Mitarbeitermotivation. Beim Pegasus hat sich Nägele in der Sparte Zukunftshoffnungen beworben.

Nicole Harringer führt die Salzkammergut Gemüsekiste. Bild: privat

Saisonales und regionales Gemüse direkt vor die Haustür: Das verspricht Nicole Harringer mit der Salzkammergut Gemüsekiste. Die Unternehmerin hat das 2007 von ihren Eltern gegründete Unternehmen heuer im Jänner übernommen. Drei selbstständige Auslieferer bringen die Kisten zu den Kunden, auch die Familie hilft mit.

Markus Mayr-Stockinger, Ideengeber und Gründer der „Flinken Handwerker“ Bild: privat

Auf einen Erfolg in der Sparte Zukunftshoffnungen hofft auch Markus Mayr-Stockinger aus Leonding. Der Tischler hat Die Flinken Handwerker gegründet, ein Unternehmen, das Häuslbauern alles aus einer Hand anbietet – vom Handwerker-Netzwerk über die Planung bis hin zur Renovierung und Montage.