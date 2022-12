Flughafenverband kritisiert Restriktionen für China-Reisende scharf

Reisender aus China am Flughafen Rom

Der europäische Zweig des internationalen Flughafenverbands ACI hat die von mehreren Ländern verhängten Corona-Restriktionen für Einreisende aus China scharf kritisiert. Diese Schritte seien "wissenschaftlich ungerechtfertigt" sowie "unkoordiniert", hieß es einer am Samstag veröffentlichten Stellungnahme des Verbands.

Diese Maßnahmen wirkten nicht, monierte der europäische Verbandschef Olivier Jankovec. Auch die Vorkehrungen dafür, dass derartige Maßnahmen in der EU koordiniert getroffen würden, hätten "wieder einmal versagt".

Der ACI Europe vertritt mehr als 500 Flughäfen in Europa. Als Reaktion auf die drastische Zunahme der Corona-Infektionen in Europa haben die EU-Staaten Italien und Frankreich sowie auch Großbritannien eine Corona-Testpflicht für Einreisende aus der Volksrepublik verhängt. Deutschland verzichtet hingegen bisher auf eine solche Maßnahme. Auch in Österreich ist laut Gesundheitsministerium derzeit keine Testpflicht geplant.

Die Corona-Infektionen in China haben deutlich zugenommen, seit die dortigen Behörden Anfang Dezember ihre rigorose Null-Covid-Politik beendet hatten. Seither wurden in der Volksrepublik die Corona-Restriktionen deutlich gelockert.

