Flughafen Wien profitiert von der Niki-Pleite

Die Pleite des zweitgrößten Airlinekunden Niki hat dem Flughafen Wien in den vergangenen beiden Jahren das größte Passagierwachstum der Unternehmensgeschichte beschert. Die Zahl der Fluggäste stieg von 24 auf 27 und heuer auf mehr als 31 Millionen Euro.

Die Air-Berlin-Tochter Niki stellte im Dezember 2017 ihren Betrieb ein und folgte ihrem Mutterkonzern in die Insolvenz. "Wenn mir jemand gesagt hätte, die Air Berlin geht pleite und ein oder zwei Jahre später habt ihr ein höheres Ergebnis als im Jahr mit Air Berlin, dann hätte das niemand geglaubt", sagt der aus Eferding stammende Vorstandsdirektor des Flughafens Wien, Julian Jäger. Die schwierige finanzielle Lage von Air Berlin sei schon Jahre vor der Pleite als Risiko eingestuft worden. "Ein Kapazitätsverlust von 15 oder 20 Prozent wäre nicht nur für uns, sondern auch für den Standort eine Katastrophe gewesen", sagt Jäger.

Nach der Pleite von Air Berlin führte der Flughafen Wien ein Rabattsystem ein. Und zwar um Fluglinien anzulocken und Kapazitätsverluste zu verhindern. Das System bietet Zuckerl für Fluglinien – etwa bis zu 100 Prozent im ersten Jahr auf das Landeentgelt für neue Strecken.

Rabatte ziehen Billigflieger an

Die Rabatte stießen bei den Fluglinien auf Gegenliebe. Der Standort Wien zieht Billigflieger an: WizzAir, Level und Niki-Nachfolger Lauda (Ryanair) rittern um die Vorherrschaft. Man sei Slot-technisch schon sehr eingeschränkt, deshalb versuchten die Airlines, die wichtigsten Slots in der Früh und am Abend zu besetzen, so Jäger. Der Wettstreit der Billigflieger treibt auch Umsatz und Gewinn des Flughafens. Der Umsatz der Flughafen-Wien-Gruppe stieg 2018 um etwa 6,2 Prozent auf rund 800 Millionen Euro. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 19,7 Prozent auf 151,9 Millionen Euro.

Eine Leidtragende der Entwicklung ist die AUA. Beim Marktführer sind die Ticketpreise wegen des Preiskampfes stark gesunken. Wie berichtet, fliegt die Lufthansa-Tochter heuer erneut in die Verlustzone und baut bis Ende 2021 bis zu 800 Stellen ab. Die AUA betont, sie sei in Wien "an nachhaltigem Wachstum statt an einem Strohfeuer interessiert".