Flughafen Wien landet nach Verlusten wieder in der Gewinnzone

Die von der Pandemie besonders gebeutelte Luftfahrtbranche erholt sich nach und nach. Das zeigen auch die am Donnerstag, veröffentlichten Zahlen des Wiener Flughafens, der wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist.

Im ersten Halbjahr erzielte die Betreibergesellschaft einen Nettogewinn von 52,3 Millionen Euro, bei rund 300 Millionen Euro Umsatz. Im Vergleichszeitraum 2020 hatte der Flughafen Wien einen Verlust von 18,2 Millionen Euro gemacht, im ersten Halbjahr 2021 war das Minus bei 32,5 Millionen Euro gelegen.

Zum Niveau vor Ausbruch der Coronapandemie fehlen dem Flughafen noch rund 30 Millionen Euro Gewinn und mehr als 100 Millionen Euro Umsatz. Trotzdem überwiegt bei den Vorständen Julian Jäger und Günther Ofner der Optimismus. "Die Urlauber sind mehr als zurück, die Geschäftsreisenden fehlen noch", sagte der aus Eferding stammende Jäger.

Bei den Ferienflügen nach Südeuropa liege der Flughafen bereits zehn Prozent über Vorkrisenniveau. Aufholbedarf gebe es noch bei den Verbindungen nach Deutschland, wobei Jäger davon ausgeht, dass Flüge nach Frankfurt für Meetings der Vergangenheit angehören und durch Videokonferenzen ersetzt worden sind.

Im ersten Halbjahr fertigte das Unternehmen in Wien 9,2 Millionen und konzernweit 11,8 Millionen Reisende ab. Zur Gruppe gehören auch die Flughäfen in Malta und in Kosice. Heuer werden rund 28 Millionen Passagiere erwartet, davon 22 Millionen in Wien. Der Jahresumsatz soll bei 670 Millionen Euro liegen, das Jahresergebnis bei zumindest 100 Millionen Euro.

Höhere Tarife mit Jahresbeginn

Die höheren Energiekosten bekommt auch der Flughafen zu spüren. Wie Jäger ankündigte, werden am 1. Jänner 2023 die Tarife an die Inflation angepasst und um fünf bis sechs Prozent erhöht. "Gott sei dank" habe man aber noch rechtzeitig die große Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen, diese werde heuer und 2023 noch erweitert, sagte Ofner. Übers Jahr gerechnet wird der Flughafen mehr als die Hälfte des Strombedarfs des Flughafengeländes decken können.

Den Vorstand beschäftigt derzeit auch das Übernahmeangebot des Großaktionärs IFM an die Kleinaktionäre. Jäger und Ofner halten den Preis von 33 Euro je Aktie angesichts der guten Geschäftszahlen für zu niedrig und sorgen sich um die Notierung an der Wiener Börse, die im strategischen Interesse des Unternehmens sei. IFM hält derzeit rund 40 Prozent am Flughafen. Je 20 Prozent gehören der Stadt Wien und dem Land Niederösterreich, zehn Prozent einer Mitarbeiterstiftung. Der Rest ist in Streubesitz.