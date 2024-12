Flughafen Wien erreicht wieder Marke von 30 Millionen Passagieren

Nach dem Rekordjahr 2019 mit 31,7 Millionen gezählten Passagieren kämpfte der Flughafen Wien wie viele andere mit den Folgen der Corona-Pandemie. 2020 verzeichnete der Wiener Airport nur 7,8 Millionen Fluggäste, im Jahr darauf waren es 10,4 Millionen.

2022 verdoppelte sich das Passagieraufkommen am größten heimischen Flughafen auf 23,7 Millionen und im Jahr 2023 verzeichnete Österreichs größter Airport bereits wieder 29,5 Millionen Passagiere. Heuer wurde die 30-Millionen-Marke bei den Fluggästen wieder geknackt, wie es in einer Aussendung des Flughafens heißt.

Die Passagierin, die ist eine Touristin aus Boston, die Wien in der Weihnachtszeit mit ihrer Familie erkunden will. Sie wurde von Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke und Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger in der Ankunftshalle begrüßt und erhielt zahlreiche Gutscheine für den Urlaubsaufenthalt.

V.l.n.r: Julian Jäger (Vorstand der Flughafen Wien AG), Touristin Celia Wiliams und ihre Familie sowie Peter Hanke (Wirtschafts- und Finanzstadtrat der Stadt Wien) Bild: Flughafen Wien

"Die Reisemärkte erholen sich und die Destination Wien verzeichnet wieder Spitzenwerte bei Nächtigungen und Tourismusaufkommen", sagte Wiens Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke. "Dank unserer Airline-Partner und unserem exzellenten Flughafen-Team haben wir den Turnaround geschafft und nähern uns wieder den Passagierrekorden der Vergangenheit", sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Mitte Jänner werden die endgültigen Passagierzahlen für das Jahr 2024 bekanntgegeben. Treiber für die gute Entwicklung seien auch das Wachstum der Fluglinien und die Rückkehr der Langstrecke nach Wien, heißt es. Der Flughafen feierte heuer sein 70-jähriges Bestehen.

