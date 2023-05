Flughafen Klagenfurt wird zurückgekauft

Der Flughafen der Kärntner Landeshauptstadt wird wieder vollständig in das Eigentum des Landes und der Stadt übergehen. Sie hielten zuletzt nur noch eine Sperrminorität am Flughafen, nachdem 2018 74,9 Prozent an die Lilihill-Gruppe verkauft worden waren. Am Montag entschied die Kärntner Landesregierung, die Mittel für den Rückkauf der Anteile – 3,24 Millionen Euro – freizugeben. Ermöglicht wird das, weil das Passagieraufkommen auch im Jahr 2022 unter 100.000 geblieben war. Laut Vertrag ist unter dieser Bedingung ein Rückkauf möglich.

Das Ziehen der Call Option kostet heuer um rund 800.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr fällig geworden wäre. Die Kärntner VP hatte 2022 darauf gedrängt, Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) gab aber erst jetzt seine Zustimmung: Da damals die von der Corona-Pandemie beeinflussten Passagierzahlen von 2021 zur Disposition gestanden wären, hätte es Rechtsunsicherheiten gegeben. Mit der heuer aufgetretenen Insolvenzgefahr und dem Ausbleiben der versprochenen Verbindung nach Frankfurt seien die Voraussetzungen nun andere, so Kaiser.

Der Entscheidung ging ein Konflikt mit der Lilihill-Gruppe voraus. Nach dem Verkauf waren Ausbaupläne und Millioneninvestitionen nicht zustande gekommen. "Jahrelange Rechtsstreitigkeiten mit weiteren Millionenkosten" befürchten die Kärntner Freiheitlichen. Auf etwaige Schritte von Lilihill sei man vorbereitet, hieß es von VP-Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper