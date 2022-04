Flughafen Klagenfurt: Wird Privatisierung rückabgewickelt?

In der Nacht auf gestern, Mittwoch, gab es bei einer Sitzung kein Ergebnis. Zur Diskussion steht, ob eine Call-Option gezogen wird, um die Privatisierung des Flughafens im Jahr 2018 wieder rückgängig zu machen.

Vor vier Jahren hatte die Lilihill-Gruppe von Franz Peter Orasch 74,9 Prozent des Flughafens Klagenfurt übernommen, Land Kärnten und Stadt Klagenfurt halten seither nur eine Sperrminorität. Zuletzt hatte Orasch hunderte Millionen Euro schwere Ausbaupläne verkündet, die allerdings mit Grundstücksverkäufen verknüpft waren.

Das lehnte der zuständige VP-Landesrat Martin Gruber ab – und äußerte Kritik am Flughafenmanagement. Im ersten Quartal gab es 6000 Passagiere, was nicht nur an Corona gelegen sei. Im vergangenen Jahr waren es in Summe 30.000 Fluggäste gewesen.