Flughäfen: Mehr Lohn für deutsches Bodenpersonal

Man habe dort ohne Streiks bis zu 26 Prozent mehr Gehalt durchgesetzt und damit trotz hoher Inflation Reallohnzuwächse erreicht, hieß es gestern. Davon profitieren rund 6000 Beschäftigte.

Durch die Abschlüsse lägen die künftigen Stundenlöhne über dem aktuellen Niveau bei der Lufthansa, rechnete Verdi vor. Bei der deutschen Fluglinie hatte in der Vorwoche, wie berichtet, das Bodenpersonal gestreikt und den Flugverkehr in Frankfurt und München lahmgelegt. Morgen und am Donnerstag sollen die Tarifgespräche mit Verdi weitergehen. Gefordert wird ein Plus von 9,5 Prozent.