Flug verspätet, Koffer weg: Das können Passagiere tun

Wer heuer im Sommer in ein Flugzeug steigen will, braucht gute Nerven: Wie berichtet, beklagen Flughäfen und Fluglinien in ganz Europa Personalmangel. Dazu kommen krankheitsbedingte Ausfälle und Streiks. Die Folge sind zahlreiche Flugausfälle und Verspätungen. Gleichzeitig ist die Reiselust der Österreicher nach bisher zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie groß.