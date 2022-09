Flüssiggas beim Heizen in einem Topf mit Heizöl

Der vorliegende Entwurf zum EWG sieht vor, dass der Neubau von Flüssiggas-Heizungen ab 2023 verboten und bestehende Anlagen bis 2025 stillgelegt werden müssten. "Man wirft uns da in den- selben Topf wie das Heizöl", sagt Gerhard Ölsinger, Vorstandsvorsitzender des Verbandes für Flüssiggas in Österreich (ÖVFG).

Dabei sei Flüssiggas deutlich klimafreundlicher als Heizöl, vergleichbar mit Erdgas, das noch deutlich länger für Heizzwecke genutzt werden dürfte, so ÖVFG-Geschäftsführerin Ulrike Andres.

Flüssiggas (Propan und Butan) kommt nicht aus Russland, sondern fällt in Raffinerien an, also auch in jener der OMV in Schwechat, sobald sie wieder voll funktionsfähig ist. Darüber hinaus sei die Branche bemüht, das fossile Flüssiggas durch erneuerbares Gas, also etwa Biogas, zu ersetzen, und sei dabei auf gutem Weg, so Verbandschef Ölsinger.