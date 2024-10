Fluch und Segen: Der Österreicher als Sparmeister

Es sind neue Zeiten: Die Weltspartags-Empfänge der größten Banken in Oberösterreich sind schon vorbei. Sie haben heuer am Donnerstag, 24. Oktober, stattgefunden, weil der 31. Oktober in die Herbstferien fällt, wenn viele Familien Urlaub oder Ausflüge machen. Tatsächlich sind etwas mehr Besucher gekommen als in den vergangenen Jahren, wie ein OÖN-Rundgang zeigte.