Flixbus nimmt kommende Woche den Betrieb auf

Das deutsche Fernbus-Unternehmen Flixbus nimmt am Donnerstag kommender Woche den Betrieb in Österreich wieder auf. Das wurde gestern, Freitag, bekannt gegeben. In den vergangenen zwei Monaten waren die grünen Busse aufgrund der Corona-Pandemie zum Stillstand verpflichtet.

Mundschutz ist Pflicht

Auch in Deutschland, Polen, Tschechien und Dänemark sind die Busse ab 28. Mai wieder im Einsatz. Insgesamt 26 sollen kommende Woche unterwegs sein. Zunächst werden aber nicht alle bisherigen Haltestellen angefahren: In Deutschland etwa sind es 50. Vor der Krise waren es zehnmal so viele.

Das Hygienekonzept von Flixbus schaut so aus: Die Busse werden nach jeder Fahrt desinfiziert, die Toiletten werden nicht geöffnet. Stattdessen sollen regelmäßig Rastplätze angesteuert werden. An den Haltestellen sowie beim Ein- und Aussteigen gilt ein Sicherheitsabstand von 1,50 Metern. Fahrkarten werden kontaktlos kontrolliert, Desinfektionsmittel werde bereitstehen, sagt Flixbus-Geschäftsführer Andre Schwämmlein. Zusätzlich müssen die Fahrgäste während der gesamten Reise Mundschutz tragen.

Der Aufwand für Flixbus steigt, die Preise sollen aber gleich bleiben, wie Schwämmlein sagte.