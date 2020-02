"Fleißiger sein als andere und bescheiden bleiben"

Er war „der Fussl“ – und mit „Fussl“ hat er sich auch am Telefon gemeldet: Karl Mayr, Gründer der Fussl-Modestraße, ist am Mittwoch 83-jährig verstorben. Der bekennende Innviertler war einer der prägendsten Unternehmer des Landes und hat aus einer Dorfkrämerei eine Modehandelskette gemacht, die mittlerweile mehr als 180 Filialen in Österreich und Bayern umfasst.

Wenn man ihn nach seinem Lebensmotto und nach dem Geheimnis hinter seinem Erfolg gefragt hat, dann hat Karl Mayr mit seinem typisch schelmischen Lachen gesagt: „Du musst hübsch was fleißiger sein als die andern, mit Hausverstand entscheiden und trotzdem bescheiden und normal leben.“ Das hat der Fussl-Seniorchef auch vorgelebt.

Von seinen Vorfahren – Urgroßvater Felix Fußl hatte in Ort seit 1871 eine Dorfkrämerei betrieben, die dann sein Großvater und später er weitergeführt haben – sprach Karl Mayr gerne: „Über meine familiären Wurzeln zu erzählen, liegt mir am Herzen. Meiner Meinung nach ist es für jeden Menschen wichtig zu wissen, woher er kommt. Ich bin ein Innviertler, und ich komme aus Ort.“ Das ließ er die Menschen wissen.

Erster SB-Laden der Fußls

Kaufmann mit Leib und Seele

Großes Tamtam war nie seine Sache, und doch hat Karl Mayr immer wieder von sich reden gemacht. Etwa 1994, als er sich partout geweigert hatte, im Streit um eine Werbefläche auf einem Anhänger eine Strafe von 1000 Schilling zu zahlen und dafür lieber ins Gefängnis gehen wollte. „Was Werbung betrifft, da war ich schon ein Pionier“, hat Mayr selbstbewusst gesagt. Die Rolle des Werbe-Fuchses, der alle möglichen Kanäle genutzt hat, um Fussl zu bewerben, auch das war seine Stärke. Von der Eröffnung der ersten Fussl-Filiale – 1981 in Ried – hat Karl Mayr geschwärmt: „Damals haben s’ alle gesagt: Was will den der Kramer aus Ort? Aber die Eröffnung war der schönste Moment, das war gigantisch.“ Seine Kritiker hat „der Fussl“ mit passenden Argumenten und erfolgreichen Strategien Lügen gestraft.

Karl Mayr war Kaufmann mit Leib und Seele, bodenständig, verwurzelt und stets voller Eifer. „Wennst was neu anfängst, dann musst du viel arbeiten“, das war sein Credo, das er überzeugt, aber nie besserwisserisch gepredigt hat. Er hat es ehrlich gemeint, und der Erfolg hat ihm meist recht gegeben. Auch das war „der Fussl“.

2019 haben die OÖNachrichten den Fussl-Seniorchef mit dem Ehrenmostdipf für das Lebenswerk ausgezeichnet. Unvergesslich wird seine Reaktion bleiben, als er sichtlich gerührt in seiner direkten Art in aller Kürze gesagt hatte: „Dös gfreit mi aber!“

1871 Gründung: Felix Fußl eröffnet in Ort im Innkreis in seiner Landwirtschaft eine Gemischtwarenhandlung. 1912 übernimmt sein Sohn Karl Fußl den Betrieb.

ab 1912 Harte Zeiten: Karl und Maria Fußl führen den Betrieb durch turbulente Zeiten. Ihr Sohn stirbt während des Zweiten Weltkriegs.

1963 Fußl/Mayr: Die Tochter heiratet den Lehrer Karl Mayr, das Paar hat drei Söhne. Der älteste ist der nun verstorbene Seniorchef Karl Mayr. Er übernimmt den Betrieb in den 1960er Jahren von der Großmutter.

1996 Erste Expansion: Karl Mayr und seine Frau Berta (oben) bauen das Geschäft auf 15 Filialen aus. Im Innviertel eröffnen die beiden den ersten SB-Markt. „Heute würde man uns Power Couple nennen“, sagt er später.

2020 Zweite Expansion: Die Söhne Karl (r.) und Ernst und Mayrs Frau Maria entwickeln eine Modehandelskette, die in Österreich und in Deutschland mehr als 180 Filialen umfasst und mehr als 1200 Mitarbeiter beschäftigt.