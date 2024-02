"Bier ist hoch emotional, das freut und fordert uns." So kommentierte am Montag Brauereiverbandsobmann Karl Schwarz die vorgelegten Zahlen. 2023 sank der Bierausstoß in Österreich gegenüber 2022 um drei Prozent auf 9,98 Millionen Hektoliter. Das war so viel wie 2019. Der Vergleich mit 2022 hinke, so Schwarz.