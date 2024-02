Flaute im Handel und Bau trifft Aluverarbeiter Amag

"Auf Sicht" fährt das Management der Austria Metall AG (Amag) mit Firmenzentrale in Braunau/Ranshofen. Die bewusst breite Produktpalette helfe aktuell, die Auslastung im Werk trotz schwächelnder Kundenbranchen hoch zu halten. Weil etwa die (Fahrrad-)Lager im Sporthandel noch voll seien, infolge der Nachfrageschwäche am Bau weniger Aluminium in Fassaden, Fenstern und Möbeln verarbeitet werde, wagt man in der Amag noch nicht, einen genaueren Ausblick auf das gesamte Jahr zu veröffentlichen.

Das sei ein Unsicherheitsfaktor, der die Zuversicht etwas trübe, so der neue Vorstandschef des Aluminumverarbeiters, Helmut Kaufmann, bei seiner ersten Bilanzpressekonferenz in der neuen Rolle. Vorgänger Gerald Mayer wird wie berichtet Finanzvorstand in der voestalpine.

Weil die Nachfrage aus der Luftfahrt steige und aus der Automobilindustrie stabil sei, geht man bei dem Aluminiumverarbeiter davon aus, dass es 2024 ein Umsatzwachstum geben wird.

Mit dem Ergebnis des Jahres 2023 ist man bei der Amag sehr zufrieden. "Wir haben das zweitbeste Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebitda, Anmerkung) in der Geschichte erzielt", betont die neue Finanzvorständin Claudia Trampitsch. Weil das beste Jahr aber das vorangegangene war, schauen die Kennzahlen im Vergleich nicht so berauschend aus: Denn 188 Millionen Euro Ebitda bedeuten ein Minus von 24 Prozent, ein Gewinn nach Steuern von 66 Millionen Euro liegt um fast 40 Prozent unter dem Rekordwert des Jahres zuvor.

Im Ergebnis spiegelt sich auch der niedrige Alu-Weltmarktpreis, weil dieser in der Beteiligung an der Aluschmelze Alouette in Kanada direkt durchschlägt. Auch der Absatzrückgang bei Walzprodukten wirkte sich aus. In der zweiten Hälfte 2023 wurden in der größten Produktionssparte 20.000 Tonnen weniger gewalzt als im Jahr zuvor (von 223.400 auf 204.800 Tonnen). Vertriebsvorstand Victor Breguncci verwies darauf, dass damit die Amag etwas besser als die allgemeine Marktentwicklung gewesen sei. Der Nachfragerückgang hat auf den Mitarbeiterstand (2000 ohne Alouette-Anteil) keine Auswirkung. "Die Mitarbeiter arbeiten an jenen Anlagen, wo sie gebraucht werden", sagt Kaufmann, eine Reduktion sei nicht geplant.

Der Umsatz des Unternehmens lag vorwiegend wegen des tieferen Aluminiumpreises mit 1,46 Milliarden Euro um 15 Prozent niedriger als 2022. Trotz der Rückgänge habe sich die Amag operativ gut geschlagen, wurde mehrfach betont. Die Arbeit an immer neuen Innovationen gehe weiter.

Weniger Schulden

Kenngrößen wie Eigenkapitalquote (von 40 auf 46 Prozent) und Verschuldungsquote (Rückgang der Verbindlichkeiten von 55 auf 49 Prozent des Eigenkapitals) haben sich deutlich positiv entwickelt. Größere Investitionsprojekte sind im laufenden Jahr nicht geplant. Die Aktionäre sollen mit 1,50 Euro je Aktie genauso viel wie im Vorjahr erhalten.

