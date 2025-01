Fix: Loxone will Mehrheit an KTM-Designer Kiska übernehmen

Wie im Dezember bereits angekündigt, arbeiten der Mühlviertler Technologiespezialist Loxone und die Salzburger Marken- und Designagentur Kiska künftig zusammen. Loxone plant eine Kapitalerhöhung und übernimmt 51 Prozent am Salzburger Unternehmen. Der Zusammenschluss wurde bei der Bundeswettbewerbsbehörde BWB angemeldet.

Die Zukunft der Agentur und ihrer mehr als 200 Mitarbeitern ist dadurch gesichert. Bei Kiska hatte es zuletzt, wie berichtet, Probleme und Unsicherheiten gegeben: Das Unternehmen prägt seit Jahrzehnten den Außenauftritt von KTM und geriet nach der Insolvenz des Zweiradspezialisten selber in Turbulenzen. Insgesamt sind 270 Personen bei Kiska in Österreich, Deutschland, den USA und China beschäftigt, 40 drohte aufgrund der Entwicklungen die Kündigung.

Kiska soll das Produktdesign für Gebäudeautomation vorantreiben. Designs in den Bereichen Mobilität, Technologie und Sport soll es weiterhin geben. Die Marke bleibt bestehen. Loxone mit Sitz in Kollerschlag ist auf die Automatisierung von Gebäuden ("Smart Home") spezialisiert. Die Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 1000 Mitarbeiter an 45 Standorten.

