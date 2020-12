Fiskalrat: 60 Milliarden Euro Corona-Schaden

Mit 38 Milliarden heuer und weiteren 22 Milliarden Euro im kommenden Jahr reißen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ein riesiges Loch in die Staatsfinanzen.

"Diese Verschlechterung der Fiskalindikatoren Österreichs wird uns noch lange beschäftigen", sagte Martin Kocher, Präsident des Fiskalrates und Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), gestern bei einer Online-Pressekonferenz. In diesen Summen sind nicht nur die Hilfsmilliarden der Regierung enthalten, sondern auch die Auswirkungen des massiven Wirtschaftseinbruchs.

Was den Abbau des Budgetdefizits bzw. der Staatsschulden angehe, sagte Kocher: "Jetzt einen genauen Plan zu machen, hat keinen Sinn." Man müsse erst die Pandemie überwinden. Falls dies im Sommer des kommenden Jahres gelingen sollte, dann wäre es angebracht, 2023 wieder unter die Maastrichtgrenze von drei Prozent beim Budgetdefizit zu kommen. "Da muss man jetzt pragmatisch sein", sagte Kocher. Die Notwendigkeit von Sparpaketen sieht Kocher dann nicht, wenn die ohnehin bekannten Strukturprobleme in den nächsten Jahren angegangen werden. Als Beispiele nannte er das Pensionssystem, aber auch eine Reform des föderalen Systems, um Aufgaben und Ausgaben in einer Hand zu vereinigen.

Der Regierung kommt entgegen, dass in den Jahren 2018 und 2019 Budgetüberschüsse erzielt wurden. Das habe den Spielraum für Hilfsmaßnahmen erhöht, so Kocher. Obwohl die Staatsschulden deutlich ansteigen, werde Österreich für diese Schulden pro Jahr um 400 Millionen Euro weniger Zinsen zahlen. Auch das reduziere den Druck.

Gemeinden nicht hängen lassen

Der Fiskalrat empfiehlt, die "kommunale Investitionstätigkeit" aufrechtzuerhalten. Das heißt, den Gemeinden müsse unbedingt Geld zur Verfügung gestellt werden, damit sie weiter investieren könnten, so Kocher.

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at