Auf der Sport- und Technikmesse ISPO in München wurden inzwischen schon die neuen Skimodelle vorgestellt.

Im Innviertel kursierten in den vergangenen Tagen mehrere Gerüchte um Skihersteller Fischer. Dabei war von Betriebsversammlungen und Personalabbau die Rede – unter anderem wegen des eingebrochenen Langlaufgeschäfts. Sowohl Ried als auch das Produktionswerk in Mukatschewo in der Ukraine seien betroffen, hieß es.