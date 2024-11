Fischer-Chef Föttinger: "In Panik wird die Ski-Industrie nicht ausbrechen"

Als Sprecher vertritt Fischer-Chef Franz Föttinger 2000 Beschäftigte in Österreichs Ski-Industrie. Der bevorstehenden Wintersaison blickt er trotz Problemen optimistisch entgegen. OÖN: Österreichs Industrie ist in der Rezession. Wie geht es der Ski-Industrie? Franz Föttinger: Bei uns ist es dreigeteilt. Wir spüren natürlich Kaufzurückhaltung. In Skandinavien sind die Leute noch vorsichtiger, sie haben mehr Kriegsangst. Aber wir hängen auch am Wintertourismus dran, und die Buchungslage für den