Mehr Firmenpleiten im ersten Halbjahr

Im Vergleich zum Vorjahr gab es elf Prozent mehr Firmenpleiten, der Wert liegt auch knapp über dem vom Vorkrisenjahr 2019. In Oberösterreich ist die Situation nicht so dramatisch: Laut Hochrechnung gingen in Oberösterreich bisher 255 Unternehmen pleite, ein Rückgang von 1,2 Prozent gegenüber 2022.

Im Bundesländerranking bedeutet das den vierten Platz hinter Wien (892), Niederösterreich (518 ) und der Steiermark (283). Die Zahl der Insolvenzeröffnungen steigt auch in Oberösterreich, eine "Pleitewelle" sieht der KSV aber nicht. Die Zahlen für Oberösterreich liegen unter jenen von 2019.

Die Bereiche Handel bzw. Instandhaltung/Reparatur von Fahrzeugen, Bauwirtschaft sowie Tourismus und Gastronomie waren am stärksten betroffen. Die Verbindlichkeiten sind im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen: Von 52 Millionen Euro auf 143 Millionen Euro (mit Stichtag 14. Juni 2023) - eine Steigerung von 175 Prozent. Österreichweit beträgt die Summe der Passiva rund eine Milliarde Euro, das ist auf die Pleite von Kika/Leiner zurückzuführen.

„Die Insolvenzen sind nun nicht mehr so kleinteilig wie zuletzt. Es bestehen höhere Verbindlichkeiten und auch die Anzahl der betroffenen Dienstnehmer ist gestiegen“ so Petra Wögerbauer vom Gläubigerschutzverband. Die Zahl der in Oberösterreich betroffenen Dienstnehmer hat sich von 807 des Vorjahresvergleichszeitraums auf 984 im ersten Halbjahr 2023 erhöht.

Mehr zum Thema Wirtschaftsraum OÖ Wirtschaftsraum OÖ Hitzinger: Masseverwalterin prüft Fortführung LINZ. Mitte nächster Woche wird die Masseverwalterin Elisabeth Huber entscheiden, ob eine Fortführung des insolventen Stromanlagenbauers Hitzinger ... Hitzinger: Masseverwalterin prüft Fortführung

Davon entfallen 169 Arbeitnehmer auf den Linzer Anlagenbauer Hitzinger, diese Pleite ist bislang die größte im Bundesland. Der KSV geht aber davon aus, dass noch weitere folgen werden: Der Verband rechnet für das Gesamtjahr mit rund 530 Unternehmensinsolvenzen in Oberösterreich. Für ganz Österreich werden etwa 5300 Firmenpleiten erwartet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper