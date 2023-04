Firmen weiter in Russland tätig

Das berichtet das ORF-Wirtschaftsmagazin Eco, das sich auf Listen der Universitäten Yale, Sankt Gallen sowie der Kyiv School of Economics stützt und betroffene Firmen kontaktiert hat.

Von 59 Unternehmen seien demnach nach wie vor 41 in Russland tätig, wenn auch teilweise in verringertem Ausmaß. Drei Unternehmen verließen das Land komplett, 13 legten ihr Geschäft still oder ziehen sich derzeit zurück.

Zwei Firmen, die in den Listen der Universitäten auftauchen, gaben laut Eco an, nie in Russland aktiv gewesen zu sein.

