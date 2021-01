Finanzziele erreicht: Apple-Chef Tim Cook kassiert ein sattes Gehaltsplus

Der US-Technologiekonzern Apple hat das Corona-Jahr 2020 gut bewältigt. Die angestrebten internen Finanzziele seien übertroffen worden: Nach einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC werden 179 Prozent der Bonusmöglichkeiten für Firmenchef Tim Cook und andere Führungskräfte ausgeschüttet. Der Bonus von Tim Cook für das abgelaufene Geschäftsjahr steigt dadurch um 40 Prozent auf 10,7 Millionen US-Dollar. Laut der Pflichtmitteilung belief sich die Jahresgage von Cook auf insgesamt 14,8 Millionen US-Dollar, einschließlich seines Grundgehalts von drei Millionen Dollar sowie 1,05 Millionen Dollar für "andere Vergütungen". Das Grundgehalt blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Apple-Aktie stieg kräftig

Für das Jahr 2019 hatte der Apple-Chef bei seinem Bonus einen Rückgang von 36 Prozent verbucht, weil iPhone-Verkäufe schwächelten. 2020 profitierte Apple unter anderem vom Homeoffice, weil verstärkt iPads und Laptops verkauft wurden. Der Kurs der Apple-Aktie stieg im Jahr 2020 um mehr als 60 Prozent. Der Marktwert des Unternehmens erhöhte sich auf mehr als zwei Billionen US-Dollar. Der US-Konzern knüpft die Jahresboni für seine Führungskräfte künftig an die Einhaltung von sozialen Werten und Umweltstandards. Die Änderung werde bereits in diesem Jahr greifen, heißt es in der Unternehmensmitteilung an die US-Börsenaufsicht.

Manager sollen motiviert werden, "hohe Standards einer wertbasierten Führung umzusetzen", zusätzlich zu den finanziellen Zielen. Definiert wurden die "Apple-Werte" wie beispielsweise der Fokus auf erneuerbare Energien, Vielfalt am Arbeitsplatz und eine gute Unternehmensführung. Dies werde in die Entscheidung über Bonuszahlungen einfließen. Dadurch seien Erhöhungen oder Senkungen in Höhe von rund zehn Prozent möglich.