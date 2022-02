Finanzminister warnt vor Missbrauch beim Energiekostenausgleich

Jetzt ist es fix: Der Energiekostenausgleich wird jedem Haushalt mit Hauptwohnsitz in Österreich als Gutschein per Post zugestellt. Das gaben gestern Finanzminister Magnus Brunner, Umweltministerin Leonore Gewessler und Verbund-Vorstandschef Michael Strugl als Vertreter der E-Wirtschaft bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Wien bekannt.

Den Gutschein, den rund vier Millionen Haushalte voraussichtlich ab April zugeschickt bekommen, dürfen aber nur jene Haushalte einlösen, in denen die Einkommensgrenze nicht überschritten wird. Diese entspricht der ASVG-Höchstbemessungsgrundlage, also derzeit 5670 Euro brutto pro Monat. Leben zwei Verdiener im selben Haushalt, verdoppelt sich diese Summe.

Brunner warnt eindringlich vor Missbrauch. "Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern Förderbetrug und damit eine Straftat", sagte Brunner. Er schätzt den Anteil jener Haushalte, die keinen Anspruch auf den Zuschuss haben, auf rund fünf Prozent.

Den Gutschein kann man über das Bundesrechenzentrum einlösen. Das soll online oder per Post möglich sein. Die 150 Euro werden dann von der nächsten Jahresabrechnung des Stromversorgers abgezogen. Diese komplizierte Lösung begründete Brunner damit, dass man den Energiekostenausgleich "rechtlich sauber" abwickeln wolle. 600 Millionen Euro sollen an rund vier Millionen Haushalte verteilt werden.

Strugl hatte als Präsident von Oesterreichs Energie, der Interessenvertretung der E-Wirtschaft, wiederholt darauf hingewiesen, dass für die große Zahl an Zählpunkten und Haushalten, die für das Gutscheinsystem berücksichtigt werden müssen, ein großer Aufwand entstehe. Er sei aber nicht in der Lage, die genaue Größenordnung der administrativen Kosten zu quantifizieren.

Die Überlegung, die Haushalte über eine Senkung der Mehrwertsteuer zu entlasten, wies Brunner zurück, weil "das ja genau das Gießkannenprinzip wäre, das manche kritisieren. Das ist aus meiner Sicht weder nachhaltig noch sinnvoll." Auch würden wohlhabendere Haushalte von einer Mehrwertsteuersenkung mehr profitieren, "das ist ja genau nicht unser Zugang, sondern wir müssen die besonders betroffenen Haushalte entsprechend unterstützen".

Kritik von der Opposition

SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll kritisierte das Gutschein-Modell der Regierung als eine "Farce". Die SPÖ ist für eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas und eine Einmalzahlung von 300 Euro für Haushalte mit niedrigem Einkommen – abzuwickeln über das Finanzamt.

ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann sprach sich ebenfalls für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas für alle Haushalte aus. Nach Ansicht von FPÖ-Chef Herbert Kickl ist der 150-Euro-Gutschein ein "Tropfen auf dem heißen Stein", während sich die E-Wirtschaft gleichzeitig eine "goldene Nase" verdiene.

Ministerin Gewessler machte für die hohen Energiepreise allein die Abhängigkeit Österreichs vom Import fossiler Energieträger verantwortlich. Die Füllstände der Gasspeicher seien zwar niedrig, aber dennoch werde in Österreich niemand frieren müssen, beruhigte die Ministerin. "Die Lage ist ernst, aber nicht kritisch."

Mittelfristig müsse man aus der Situation Lehren ziehen. Auf europäischer Ebene werde derzeit die Diversifizierung der Erdgas-Lieferanten diskutiert, etwa mehr Flüssiggas ins Netz einzuspeisen. Auch über die Bewirtschaftung der Speicher gebe es Diskussionen auf europäischer Ebene.

Teure Energie treibt die Inflationsrate weiter nach oben

Deutlich höhere Preise für Energie haben die Inflationsrate im Jänner in Österreich im Jahresvergleich auf fünf Prozent steigen lassen, nach 4,3 Prozent im Dezember, teilte die Statistik Austria gestern mit.

Die Inflation ist auf „den höchsten Wert seit Dezember 1984 angewachsen“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Preistreiber waren vor allem Treibstoffe und Haushaltsenergie. Im Vergleich zum Dezember sind die Preise aber im Schnitt insgesamt um 0,1 Prozent gesunken.

Die Treibstoffpreise stiegen im Vergleich zum Jänner 2021 um 29,6 Prozent. Haushaltsenergie verteuerte sich um 16,4 Prozent. Einen besonders starken Preisanstieg gab es bei Heizöl extra leicht (plus 45,8 Prozent), Gas/Arbeitspreis (plus 41 Prozent), Dieseltreibstoff (plus 30,8 Prozent) und Superbenzin (plus 28,2 Prozent).

Deutlich geringer fiel die Teuerung bei elektrischem Strom/Arbeitspreis (plus 12,1 Prozent) aus. Bei Strom/Grund- und Zählergebühr gab es einen Rückgang um 23,9 Prozent, weil ab Jänner der Ökostromförderbeitrag und die Erneuerbaren-Förderpauschale nicht mehr zu zahlen waren.

Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind im Jänner auf 5,1 Prozent gestiegen, teilte die EU-Statistikbehörde Eurostat mit. Die niedrigsten Inflationsraten wurden laut Eurostat EU-weit in Frankreich (plus 3,3 Prozent), Portugal (plus 3,4 Prozent) und Schweden (plus 3,9 Prozent) gemessen. Die höchsten Raten gab es in Litauen (plus 12,3 Prozent), Estland (plus 11,0 Prozent) und in Tschechien (plus 8,8 Prozent).