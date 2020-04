Finanz Online: Reparatur für heimische Familien

Eine falsche Eingabe beim Familienbonus führte zu einer Welle von Anfragen und musste repariert werden.

"Wir waren schon froh, dass wir uns die neue Version zum Jahreswechsel ansehen konnten", berichtet Steuerexperte David Bergsmann von der AK Oberösterreich: Sonst wäre man in der Beratung ahnungslos dagestanden, als die Anfragen zunahmen: Die neue Assistenten-Funktion sei "gut gemeint", um den Steuerzahlern die Eingabe zu vereinfachen, "aber es verschwinden wesentliche Eingabe-Möglichkeiten, und man kommt nur sehr schwer wieder zurück zum gewohnten Formular", so Bergsmann: Das habe bei sehr vielen Lohnsteuerzahlern zu niedrigeren Vorausberechnungen geführt und damit Aufregung ausgelöst.

Viele falsche Bescheide

"Viele haben mit dem Geld gerechnet, wenn sie zwischen ein paar hundert und 1000 oder 2000 Euro zurückbekommen", so der AK-Berater. Besonders tückisch war eine Eingabe für den Familienbonus: Wo dieser schon vom Arbeitgeber berechnet wurde, ließen viele Nutzer das Feld einfach aus – in der Meinung, das sei schon erledigt. War es aber nicht: Das System spuckte entweder eine Fehlermeldung oder eine saftige Rückzahlungsforderung aus. "Das hat im Februar noch zu unzähligen Anfragen und falschen Bescheiden geführt, konnte aber inzwischen repariert werden: Jetzt ist der Familienbonus ein Pflichtfeld und muss angekreuzt werden", so Bergsmann.

Beim Finanzministerium sieht man 180.000 Anrufe im ersten Quartal bei der Beratungs-Hotline nicht als so ungewöhnlich an: Der Wert sei "über die Jahre weitgehend stabil". Die Wartezeit liege meist "unter 30 Sekunden", abgesehen von Spitzenzeiten am Vormittag. Eine Aussage, der Bergsmann klar widerspricht: "Auch wir hängen oft lange in der Warteschleife, was besonders lästig ist, wenn in der Beratung der Klient dasitzt und wartet."

Im Finanzministerium räumt man ein, dass das System ständig weiterentwickelt werden müsse: Die Finanz-Online-Entwicklung laufe im Bundesrechenzentrum, und man habe für die neue Version umfangreiche Tests mit eigenen Mitarbeitern und Benutzern ohne besondere Fachkenntnisse durchgeführt. Die meisten Anfragen drehten sich um die Bearbeitungsdauer, steuerrechtliche Fragen und nur selten um technische Fragen zu Finanz Online selbst.

Artikel von Peter Affenzeller