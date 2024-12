Ferrero: Süße Geschäfte und bittere Krisen

Vom Nutella-Erfinder zum Schokoladenkönig: So lautet die Kurzfassung der Geschichte der reichsten Familie in Italien. Die Langversion erstreckt sich über drei Generationen, beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg in der Stadt Alba im Piemont und verläuft nicht immer geradlinig. 1946 experimentierte der Konditor Pietro Ferrero mit Haselnüssen aus der Region, weil Kakao im Italien der Nachkriegszeit zu teuer geworden war. Aus Ferreros Versuchen entstanden nicht nur ein Brotaufstrich namens Nutella,