Ferrero, die Schokodynastie aus dem Piemont

Die Geschichte des Unternehmens, das 2022 einen Umsatz von 14 Milliarden Euro erzielt hat, 32 Produktionsstätten weltweit betreibt, 36.800 Mitarbeiter beschäftigt und mit seinen Produkten in Unternehmen und Klassenzimmern oft in aller Munde ist, begann 1946 in Alba im italienischen Piemont: Der Konditor Pietro Ferrero experimentierte, so will es zumindest die Firmenlegende, mit Haselnüssen aus der Region, auch, weil Kakao im Italien der Nachkriegszeit zu teuer war.