Umweltökonomin: "Der Klimarat ist zum Rohrkrepierer geworden"

Die Wiener Ökonomin zählt zu den gefragtesten Kommentatorinnen der Klima- und Umweltpolitik, denn sie steht in der Ökonomie wie in der Ökologie auf soliden Fundamenten. Sie ist im Generalrat der Österreichischen Nationalbank ebenso zuhause wie im wissenschaftlichen Beirat der Europäischen Umweltagentur.

OÖN: Ökonomie und Ökologie, das geht nicht immer zusammen. Ein Beispiel ist die Gasbohrung in Molln knapp neben einem Naturschutzgebiet. Wie geht es Ihnen solchen Antipoden?

Sigrid Stagl: Konflikte kann es immer geben, die gesamte menschliche Entwicklung kann im Konflikt stehen mit der Natur. Aber wenn wir es klug angehen, sind wir wirtschaftlich erfolgreich und schützen die Natur.

Von Wirtschaftsvertretern hört man meist, man erwarte sich Leitlinien von der Politik. Wenn dann welche auf dem Tisch liegen, Stichwort CO2-Bepreisung, beginnt großes Heulen. Wird denn immer noch – angesichts des unübersehbaren Klimawandels – Geld über Naturschutz gestellt?

Ja, das ist tendenziell schon so. Es ist auch nicht verwunderlich, weil da stehen wirtschaftliche Interessen im Widerspruch zu einem Veränderungsbedarf. Die Frage ist nur, was wären die Konsequenzen, wenn wir so weitermachen wie bisher? Deswegen müssen wir über den Schatten springen und investieren. Ich sage nicht einmal mit weniger Gewinn leben, sondern investieren, damit wir in der Zukunft auch wirtschaftlich erfolgreich sein können. Das hat natürlich kurzfristige Auswirkungen, weil Investitionen halt etwas kosten.

Investieren worin?

In neue Produktionstechnologien, in neue Infrastrukturen, in neue Lebensweisen. Auch ein neues Denken ist eine Investition, und das ist eine Veränderung, die mühsam ist. Man muss jetzt auf ein bisschen etwas verzichten, was einem langfristig zugute kommt. Meines Erachtens reden wir viel zu wenig darüber, was wir mit der grünen Transformation schaffen können. Was sind die Zielbilder? Wie schaut Österreich 2040 aus? Wie schauen verschiedene Regionen in Oberösterreich 2040 aus, wenn wir die Transformation gut geschafft haben? Hat man solche Zielbilder, dann motiviert das stark. In diese Richtung werden wir viel mehr arbeiten müssen.

Wenn man sich an den Klimarat erinnert, ein toller, gemeinsamer Prozess, von dem aber so gut wie nichts umgesetzt wurde, ist Euphorie wenig angebracht, oder?

Wenn man Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu informieren und Teil zu sein von einem Prozess, über die Zukunft nachzudenken und mitzugestalten, dann ist es faszinierend, wie konstruktiv und produktiv die Teilnehmenden dabei sind. Die Frage ist nur, was damit passiert. Ich glaube, die Ergebnisse des Klimarats waren von manchen politischen Entscheidungsträgern gewünscht und von anderen nicht. Und deswegen ist er zum Rohrkrepierer geworden, was wirklich frustrierend ist, denn da ist sehr viel Zeit und Energie hineingeflossen und es sind gute Vorschläge entwickelt worden.

Bitte konkret, wer sind die Bremser?

Das sind teilweise diejenigen, die von bestehenden Geschäftsmodellen, die nicht nachhaltig sind, profitieren und diese auch nicht verändern wollen. Das sind manche Unternehmen – bei weitem nicht alle. Denn wir haben viele innovative Unternehmen, die auch schon ambitionierte Klimaziele eingefordert haben. Ich kann mich erinnern an eine Aktion, als die türkis-blaue Regierung damals angelobt wurde, da haben 300 Unternehmer einen Brief an Kanzler Kurz geschickt, um ambitionierte Klimapolitik einzufordern. Die Unternehmerschaft ist nicht homogen. Zudem gibt es Interessensvertretungen, die den Bremsern ein Sprachrohr bieten. Damit leisten sie den Unternehmen einen Bärendienst, sie bestärken sie in ihrem Zögern. Was sie sagen sollten, wäre: Das Umfeld verändert sich, ihr müsst euch mit verändern und wir beraten euch, wir geben euch Tipps, wir schlagen euch vor, wie es besser werden könnte. Wir vernetzen euch mit anderen, von denen ihr es lernen könnt usw. Das wäre wirklich ein nützliches Service der Interessensvertretungen, um die österreichische Wirtschaft zukunftsfitter zu machen.

Sollte eine rechtsrechte Koalition in Österreich ans Ruder kommen, erwarten Sie sich eine Verlangsamung im Klimaschutz?

Ja, die Gefahr besteht, aber die Hoffnung wäre, dass man trotzdem ökonomisch denkt. Das würde bedeuten, dass man die Schadenskosten zu vermeiden versucht, also jene Kosten, die auf uns zukommen, wenn der Klimawandel ungebremst voranschreitet. Natürlich kann Österreich nur einen kleinen Beitrag gegen den Klimawandel leisten, aber wenn wir als reiches und privilegiertes Land das nicht tun, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es andere auch nicht tun. Zum Beispiel hat Schweden schon 1991 eine CO2-Steuer eingeführt, deren Wirtschaft ist dekarbonisierter und besser vorbereitet auf eine klimaneutrale Zukunft als die österreichische. Eine Verzögerung würde dem Wirtschaftsstandort schaden.

Sie haben gesagt, es braucht neue Narrative, also Erzählungen für mehr Engagement im Klimaschutz. Wie würden denn die lauten aus Ihrer Sicht?

Starten wir dort, wo die Bedürfnisse der Menschen sind: Das ist nachhaltige Mobilität, das ist gesunde und schmackhafte Ernährung, das ist sicheres Wohnen und so weiter. Forschung daran gehört so kommuniziert, dass die Menschen darin ihre Probleme adressiert finden. Wir sollten aufzeigen, wie Klimapolitik ihnen hilft, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und ihre Probleme zu bewältigen.

Das heißt, es müsste kommuniziert werden, wie sehr sich etwa Photovoltaik oder E-Mobilität auszahlt für Einzelne?

Absolut. Und da passiert ja auch schon viel. Was wir zusätzlich brauchen, ist Climate Leadership. Das heißt, die Verantwortung anerkennen und dann der Bevölkerung zurufen: "Krempeln wir die Ärmel hoch, wir gehen es gemeinsam an. Das wird mühsam, das wird länger dauern, das wird anstrengend und das verlangt jedem etwas ab. Aber wenn wir es gemeinsam angehen, dann können wir das auch schaffen." Das ist etwas, was ich viel zu wenig höre.

Stattdessen hört man, Österreich sei ein Autoland ..?

Das signalisiert, wir lassen uns unseren Verbrenner nicht wegnehmen. Das ist sehr rückwärts gewandt. Fangen wir jetzt auch wieder mit Schreibmaschinen an zu schreiben? Das ist logischerweise nicht wünschenswert. Wir wollen ja eine innovative Ökonomie.

Zur Person

Sigrid Stagl (56) ist Professorin für Umweltökonomie und

-politik und Gründerin sowie Vorständin des Instituts für ökologische Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien. Außerdem ist sie Direktorin des Kompetenzzentrums für Nachhaltigkeitstransformation und -verantwortung.

Sie forschte und lehrte an den Universitäten Leeds und Sussex sowie am Rensselaer Polytechnic Institute, New York, wo ihr weltweit das erste Doktorat in Ecological Economics verliehen wurde.

Kürzlich wurde Stagl zur Wissenschafterin des Jahres gewählt.

Autor Klaus Buttinger Redakteur Magazin Klaus Buttinger