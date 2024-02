„Nicht Konsumverbote, sondern Anreize in Richtung Kreislaufwirtschaft“

OÖN: Vergangenes Jahr an dieser Stelle sagten Sie, dass Oberösterreich Vollgas geben muss in Richtung Erneuerbare Energie. Was ist weitergegangen?

Achleiter: Wir sind gut auf Kurs und Spitzenreiter bei Erneuerbarer Energie im Bundesländervergleich. Wir sind Nr. 1 beim Zubau von Photovoltaik (PV) und Solarthermie, bei Elektroautos und auch Stromspeicher, was mich besonders freut, denn im Stromnetz müssen die Erneuerbaren ja ausgeglichen werden, wenn sie nicht verfügbar sind (Nacht, Windstille, Anm.). Bei PV sind wir über dem Ausbaupfad. Beim Wind wird sich allein mit dem Projekt im Kobernaußerwald die Leistung verdreifachen. Das bedeutet aber nicht Ruhekissen, sondern nur, dass wir diese gute Position halten wollen.

Ihr proklamiertes Ziel ist es, bis 2030 200.000 Dächer mit PV-Anlagen anzufüllen. Wie weit sind wir da bzw. bei den Freiflächen-PV-Anlagen?

Das Dächerprogramm funktioniert, das schaffen wir. Da und dort sind Leitungsertüchtigungen notwendig, aber die sind in Umsetzung. Bei Freiflächen-PV haben wir bereits ein Drittel der dafür vorgesehenen Freiflächen von 1200 Hektar in Genehmigung oder Planung, da ist ordentlich etwas weitergegangen. Schwieriger sind die Rechtswege dazu, Stichwort aufschiebende Wirkung von von Einsprüchen für die lebensnotwendige 220kV-Leitung im Zentralraum. Ich hoffe hier auf eine Bestätigung des positiven Bescheids im Februar.

Oberösterreich soll ein „führender Player in der Wasserstoffversorgung und -Nutzung“ werden. Was tut sich da?

Wasserstoff wird die Schlüsseltechnologie sein für die Umstellung der Industrie, weil diese Energieform grundlastfähig und speicherbar ist. Bisher sind schon mehr als 60 Unternehmen im H2-Netzwerk mit Projekten im Umfang von mehr als einer halben Milliarde Euro, davon 190 Millionen Euro Förderungen. An der FH Wels wird ein H2-Forschungszentrum für die H2-Anwendungen errichtet. Heuer kommt ein Forschungsförderungscall um vier Millionen Euro vom Land, für die sich Unternehmen und Forschungseinrichtungen nur gemeinsam bewerben können. Ein großer Erfolg war, dass Oberösterreich und ein von der RAG geführtes Konsortium ein Referenzprojekt für die Entwicklung von marktreifer Wasserstoffspeicherung in unterirdischen Gaslagerstätten und den Aufbau einer damit verknüpften Infrastruktur erhalten haben, das von der EU mit 20 Millionen Euro gefördert wird: Mit Sommersonne Winterwärme erzeugen. Das ist nach Meinung der führenden Forscher das Modell für die Umstellung unseres gesamten Energiesystems.

Wie passt da ein Gas-Projekt – in Molln wurden Probebohrungen am Rande des Nationalparks bewilligt – ins Bild, das laut Naturschützern ökologisch wertvolle Räume bedroht bzw. ein Signal in Richtung fossiler Energien ist?

Der Ausstieg aus fossiler Energie ist in Oberösterreich so stark wie in keinem anderen Bundesland, das gilt es weiter zu forcieren. Aber man muss unterscheiden zwischen Träumen und ideologischen Ansätzen und realistischen Umstellungspfaden. Erdgas ist eine Brückentechnologie für 15 bis 20 Jahre, die deutlich weniger CO2 verursacht als Öl und Kohle, bis wir die Umstellung auf ein erneuerbares Energiesystem schaffen. Wir müssen weg von Kohle und Öl, aber wenn wir die Industrie nicht aus Europa vertreiben wollen, brauchen wir weiter Erdgas. Es ist besser, lokale Gasvorkommen zu verwenden als chemisch gefracktes Gas unter hohen Kosten und fossilem Energieaufwand von den USA nach Österreich zu bringen. Auf jeden Fall muss die Transformation sozial und wirtschaftlich verträglich sein. Europas Wettbewerbsfähigkeit ist derzeit sehr gefährdet.

Es gibt eine neue Feronia-Kategorie: Nachhaltig lernen und lehren. Warum ist Nachhaltigkeit in Schulen bzw. für Schüler und Schülerinnen wichtig?

Die halte ich für die wichtigste Feronia-Kategorie, weil die Jugend von Heute die Zukunft von Morgen ist. Die soll mit einem Bewusstsein und einem Wissen aufwachsen, wie sie nachhaltig leben will. Damit kann man nicht bald genug anfangen.

Nachhaltigkeit hat viele Aspekte, nicht nur den ökologischen. Was ist für Sie soziale Nachhaltigkeit? Ist diese in unserer Wohlstandsgesellschaft in Österreich überhaupt gefährdet oder unterentwickelt?

Die soziale Nachhaltigkeit bedeutet auch den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe, die Arbeit geben. Diese dürfen wir bei der Umstellung nicht aus den Augen verlieren, wir müssen diese Phase gut mit Förderungen begleiten, damit wir in Europa diesselben Spielregeln haben wie andere Teile der Welt. Der andere Aspekt der Nachhaltigkeit ist die soziale Verträglichkeit des Klimaschutzes. Die Leute müssen sich das Häuslbauen noch leisten können, wir brauchen keine Auflagen, die das verteuern und damit verunmöglichen. Es darf zu keiner Energiearmut kommen. Oberösterreich fördert bis zu 100 Prozent mit dem Bund die Umstellung von erneuerbaren Heizformen.

Ist die Aufteilung der Arbeit, wie sie aktuell in unserem Land ist – mit hohem Teilzeitanteil – nachhaltig?

Ich glaube, wir müssen wieder dahin kommen, dass „etwas leisten“ vor dem Sich-etwas-leisten-können kommt. Mit einer Teilzeit-Leistung wird man sich keinen Vollzeit-Wohlstand leisten können. Daher braucht es Vorteile für die, die mehr arbeiten.

Thema Bodenversiegelung: Bodenschutz ist eine zentrale Maßnahme für den Klimaschutz. Aber Sie wehren sich gegen das Bundesziel von maximal 2,5 ha /Tag Bodenverbrauch. Wieso?

Die Diskussion versachlicht sich schön langsam. Es wird anerkannt, dass Bodenverbrauch nicht automatisch Versiegelung bedeutet, ein Spielplatz ist etwas anderes als ein asphaltierter Parkplatz. Ein quantitatives Ziel ist undurchführbar und wäre falsch. Wir haben das Ziel, so wenig Fläche wie möglich in Anspruch zu nehmen, werden aber auch ermöglichen. In Oberösterreich haben wir die zweitmeisten Arbeitsplätze, sind aber trotzdem das drittsparsamste Bundesland bei der Inanspruchnahme von Boden – jeder kann das auf doris.at selbst nachschauen. Wir müssen also das Ziel einer nachhaltigen Raumordnungspolitik nur weiterverfolgen.

Nachhaltigkeit bedeutet auch, weniger Dinge zu konsumieren, doch das schmälert das Wirtschaftswachstum, oder? Als Wirtschaftslandesrat sind Sie hier in einem Dilemma…

Nicht Verbote, sondern Anreize und Innovation in Richtung Kreislaufwirtschaft sind die Lösung. Wir werden weiter konsumieren können, aber ohne die Umwelt zu schädigen. In einigen Jahren werden wir CO2-neutral fliegen – warum sollen die Leute dann nicht fliegen? Wir werden CO2-neutrale Mobilität haben – warum sollen die Leute dann nicht fahren? Darum werden wir weiter Straßen bauen, denn auch Elektroautos fliegen nicht.

Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach Technologieoffenheit für Nachhaltigkeit und die große Transformation?

Die Ideologie verstellt in vielen Diskussionen dem Hausverstand den Weg. Technologieoffenheit war und ist der Erfolg Europas. Es ist verfehlt, heute politisch zu definieren, wie man die Transformation schafft. Damit unterbindet man die Grundlagenforschung. Wir müssen nur die verschiedenen Akteure einer Wertschöpfungskette zusammenbringen – Beispiel Gelber Sack, den wir bis 2030 im Kreislauf führen wollen.

Autorin Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft Ulrike Rubasch