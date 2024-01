Mit Naturseifen zum "reinen Glück"

Claudia Pargfrieder stellt Seifen in Handarbeit her

Feste Naturseife ersetzt flüssige Seife, Duschgel und Shampoo. Neben dem überschüssigen Verpackungsmaterial kann damit auch Mikroplastik eingespart werden. Claudia Pargfrieder aus Haibach im Mühlkreis widmet sich seit 2021 nebenberuflich der nachhaltigen Herstellung von Naturseifen. Die Produkte von "Reines Glück" werden von Hand in kleinen Chargen gesiedet. "So bleibt auch ein bisschen Platz für Kreativität und künstlerische Freiheit. Jedes Stück Seife ist ein Unikat", sagt die Geschäftsinhaberin. Auf Wunsch können auch personalisierte Seifen für besondere Anlässe gestaltet werden. Die Methode der traditionellen Kaltseifung ist dabei äußerst energiesparend. Mit Duft versehen werden die Produkte ausschließlich durch naturreine ätherische Öle, die Farbe erhalten sie durch die Zugabe von Tonerde, Pflanzenpulver oder Aktivkohle. Verpackt wird plastikfrei. "Die Kräuter und Blüten für den besonderen Schliff bauen wir auf der eigenen Landwirtschaft an", erklärt Pargfrieder. Dort wäre auch noch Platz für die Ausweitung der Produktion. Zurzeit gibt es elf verschiedene Seifensorten. (lg)

