"Keinen Planeten übergeben, der immer wärmer wird"

Die Wissenschafterin und Universitätsprofessorin Helga Kromp-Kolb warnt davor, sich mit Klimaschutzmaßnahmen Zeit zu lassen. Es käme sonst zu unumkehrbaren Erwärmungsprozessen des Planeten Erde.

OÖN: Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie?

Kromp-Kolb: Eine umfassende Lebens-, Wirtschafts- und Politikform, die es nachfolgenden Generationen überall auf der Welt ermöglicht, ein gutes Leben innerhalb der ökologischen Grenzen, die der Planet vorgibt, zu führen.

Ist "Nachhaltigkeit" nicht oft viel Schönfärberei von ein bisschen Klimaschutz?

Das ist tatsächlich ein stark missbrauchter Begriff. Mit "Greenwashing" wird vieles – wie Erdgas und Atomkraft – als nachhaltig bezeichnet, was es nicht ist. Atomkraft ist letztlich auch eine nicht erneuerbare Ressource, was immer die EU-Taxonomie auch sagt.

Wie steht Österreich beim Klimaschutz da? Je nach Index sind wir weit vorne oder weit hinten…

Man muss sich mit Ländern in ähnlicher Situation vergleichen. In Europa ist Österreich – mit Ausnahme der Abfalltrennung – unter den Schlusslichtern, egal ob Sie Treibhausgasemissionen heranziehen oder die gesetzlichen Regelungen, ob Sie sich den Anteil der Rad- und Öffifahrer am Gesamtverkehr oder die Kennzeichnung von Lebensmitteln ansehen. Es ist wenig politisches Interesse an einer ehrlichen Bewertung zu erkennen, aus der man dann auch Schlüsse ziehen könnte, wo wir uns besonders anstrengen müssen.

Wie beurteilen Sie die jüngsten Klimaschutz-Konferenzen auf globaler Ebene – die COP27 in Ägypten und die Biodiversitäts- COP15 in Montreal?

Die Weltklimakonferenz in Ägypten hat gezeigt, dass dieser Weg der COPs nicht weiterführt, wenn der Anteil der Fossil-Lobbyisten so hoch ist wie heuer. Nächstes Jahr in Dubai wird auch nichts weitergehen. Wenn ein Gastgeberland so gespalten ist, weil es eigentlich seine fossilen Energien verkaufen möchte und andererseits in der Konferenz einen Beschluss bräuchte, dass fossile Brennstoffe nicht mehr verkauft werden dürften, kann da nichts herauskommen. Bei der Artenschutz-Konferenz in Montreal sind die 30 Prozent der Erde, die unter Schutz gestellt werden, schon ein Fortschritt, denn wir sind aktuell bei rund 20 Prozent. Die Frage ist, was geschieht mit dem Rest der Welt? Dürfen wir den weiter beliebig zerstören?

Ist das Ziel der maximalen Erderwärmung von zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter noch erreichbar?

Nach Erkenntnis der Wissenschaft müssten es ja 1,5 Grad sein, weil wir bei zwei Grad nicht mehr sicher sind, ob wir den Klimawandel stabilisieren können. Das ist laut letzten Erkenntnissen noch möglich, aber es wird jeden Tag schwieriger. Das eigentliche Problem ist jedenfalls ein gesellschaftspolitisches.

Was ist der Unterschied zwischen 1,5 und zwei Grad?

Die Wissenschafter glaubten anfangs, dass da kein großer Unterschied wäre, wissen aber heute, dass der Unterschied riesig ist. Zwischen 1,5 und zwei Grad lassen sich selbstverstärkende Prozesse möglicherweise nicht mehr stoppen und es wird immer heißer. Konkret heißt das beispielsweise, dass Eis an den Polkappen schmilzt, dunkle Flächen zum Vorschein kommen, die mehr Sonnenlicht absorbieren, wodurch es noch wärmer wird, mehr Eis schmilzt, es noch wärmer wird usw., auch wenn man aufhört, CO2 in die Atmosphäre einzubringen. Eine solche Entwicklung kann nicht ausgeschlossen werden, und es ist zu riskant, das auszuprobieren. Wir würden den nachfolgenden Generationen einen Planeten übergeben, der systematisch immer wärmer wird. Daher sollten 1,5 Grad nicht überschritten werden, auch wenn das keine ganz scharfe Grenze ist. Wenn wir in das "Hothouse Earth" schlittern, ist das das Ende unserer Zivilisation. Das dürfen wir nicht zulassen.

Die "Klimakleber" – schaden diese Klimaaktivisten, die sich an Straßen festkleben, dem Klimaschutz mehr, als sie ihm nützen?

Mich stört bei der Debatte, dass wir zwar über ihre Aktionen sprechen, aber nicht, warum sie das tun. Dass sie es tun, kann ich nachvollziehen, denn das mediale Interesse für Klimaschutz ist gesunken. Was die Klimakleber fordern, ist leicht zu erfüllen: Ein Tempolimit auf der Autobahn etwa ist ja keine Riesen-Agenda, das wäre ja leicht zu erfüllen und sehr zweckdienlich.

Aber es will niemand der Politiker sein, der Tempo 100 einführt.

Ob er gesteinigt wird oder nicht, hängt stark von den Medien ab – und andererseits: Bei Corona haben wir Ärgeres erlebt, als dass man nur 100 statt 130 km/h fahren durfte, das haben wir auch akzeptiert. Es gehört einfach mehr Mut dazu, etwas zu verändern.

Beim Feronia-Preis können auch Vereine und Kulturinitiativen einreichen. Inwieweit braucht es die Zivilgesellschaft, um Klimaschutz auf den Boden zu bringen?

Die braucht es unbedingt, die Bewegung wird von unten entstehen. Die Politik alleine kann das nicht. Organisationen, die Klimaschutz vorantreiben, sind ganz wichtig.

Wo sehen Sie den größten Hebel, wie man in seinem privaten Umfeld das Klima schützen kann?

Das hängt sehr von den konkreten Lebensumständen ab. Aber man kann sich fragen: Was kaufe ich? Brauche ich das wirklich? Ist es beständig und reparierbar? Wie wohne ich – wie wärmegedämmt ist mein Zuhause, habe ich das Licht brennen, wenn ich nicht im Zimmer bin? Wie bewege ich mich – Auto, Öffis, zu Fuß? Und bin ich ein Vorbild und rede ich über Klimaschutz? Engagiere ich mich dafür?

Zur Person

Helga Kromp-Kolb habilitierte 1982 im Spezialbereich Umweltmeteorologie und war unter anderem in der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in leitender Funktion tätig. 1995 wurde sie ordentliche Universitätsprofessorin am Institut für Meteorologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. 2005 wurde sie als „Wissenschafterin des Jahres“ in Österreich ausgezeichnet. Viele Auszeichnungen folgten, zuletzt im November von der TU Graz, die sie für ihren „unermüdlichen Einsatz für Klimaschutz und eine nachhaltige Gesellschaft“ zur Ehrendoktorin machte. Die Professorin engagierte sich früh und öffentlichkeitswirksam für den Klimaschutz. Sie ist mit dem Physiker und Risikoforscher Wolfgang Kromp verheiratet.

Ulrike Rubasch

