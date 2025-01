Feronia: Seien Sie unter den ersten Bewerbern!

Unternehmen, Vereine, Kulturinstitutionen und Schulen aus Oberösterreich können sich auch dieses Jahr wieder für die Feronia bewerben. Den Nachhaltigkeitspreis vergeben die OÖN mit der Oberbank und dem Land Oberösterreich. Eine Bewerbung ist online bis 1. Februar (nachrichten.at/feronia) in vier Kategorien möglich: "Durch und durch nachhaltig", "Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen", "Vielfalt der Nachhaltigkeit" und "Nachhaltig lernen und lehren".

Die ersten Bewerber haben ihre Chance bereits genutzt. In der Kategorie "Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen" haben die "Tempo RadbotInnen" aus Linz eingereicht. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen nachhaltigen Transportservice mit dem Fahr- bzw. Lastenrad an. Transportiert wird alles, vom USB-Stick bis hin zur Palette. Vision des Unternehmens ist ein emissionsfreier innerstädtischer Transport.

Die „Tempo RadbotInnen“ stellen per Fahr- und Lastenrad zu. Bild: Werk

In derselben Kategorie ist auch das Unternehmen "Aluclip" aus Mistelbach bei Wels am Start: Deren Mission ist es, bestehende Fenster, Türen und Wintergärten durch thermische Sanierung zu optimieren, anstatt sie durch kosten- und ressourcenintensive Neuprodukte zu ersetzen. Das Unternehmen bietet Aluminiumverkleidungen an, mit denen bestehende Holz- und Kunststofffenster erhalten werden, indem sie geschützt und energetisch optimiert werden.

Wissen über Pflanzen lehren

Wie Kultur- und Wildpflanzen in Bezug auf Ernährung, Medizin und Wirtschaft am besten genutzt werden können, will der Verein "Artemission" aus Wels vermitteln. Für Gründerin Johanna Reichel ist für ein nachhaltiges Handeln ein praktischer und theoretischer Wissenserwerb unerlässlich. Im Vorjahr fanden bereits drei Workshops statt, für heuer ist eine weitere Reihe zum Thema "Hirse" geplant. Der Verein hat sich in der Kategorie "Nachhaltig lernen und lehren" beworben.

