Feronia: Seien Sie unter den ersten Bewerbern!

Ihr Chance bereits genutzt hat Katharina Werner , die im Vorjahr in Steyr mit "Buch & Bohne" ein Kaffeehaus eröffnet hat, das gleichzeitig eine Buchhandlung ist: Dort werden vorrangig pflanzliche Speisen und Getränke mit hohem Bio- sowie Fairtrade-Anteil serviert. Ein Großteil des Buchsortiments basiert auf Kreislaufwirtschaft: Kunden bringen gelesene Bücher und erhalten für jedes einen Getränkegutschein im Wert von einem Euro. Der Wiederverkaufswert liegt bei drei Euro. Bücher, die nicht verkauft werden können, kommen ins offene Bücherregal bzw. sollen künftig auch verwertet werden. Werner hat sich in der Kategorie "Durch und durch nachhaltig" beworben.

Katharina Werner, Gründerin von "Buch&Bohne" Bild: privat

In derselben Kategorie ist Carina Hanl dabei, die in Zukunft einmal den Bauernhof ihrer Eltern übernehmen wird: Sie betreibt in Luftenberg einen biologischen Kräuter- und Gewürzanbau. Vom ersten angebauten Gewürz, dem Safran, bekam das Unternehmen den Namen "Safina". Auch Naturkosmetik wird hergestellt. Soweit möglich, wird auf Kunststoffverpackungen verzichtet. "Selbst anbauen, ernten, trocknen und verarbeiten" lautet das Motto.

Carina Hanl mit der ersten geernteten Safranblüte Bild: privat

