"Durch und durch nachhaltig" sieht sich Helmut Möseneder, Geschäftsführer von Genböck Haus mit Sitz in Haag am Hausruck. Das mittelständische Unternehmen hat sich in dieser Kategorie beim Feronia-Nachhaltigkeitspreis von OÖN, Oberbank und Land OÖ beworben. Der Preis wird heuer zum ersten Mal vergeben.