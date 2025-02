Feronia-Nachhaltigkeitspreis: Bewerbungsfrist verlängert!

Vereine, Projekte, Privatpersonen, Schulen und Unternehmen haben noch eine Woche länger die Chance, beim oö. Nachhaltigkeitspreis Feronia von OÖN und Oberbank mitzumachen.

Die Gelegenheit genutzt haben bereits Dutzende Bewerber in vier Kategorien. Darunter ist etwa das 130 Mitarbeiter starke Umwelttechnologie-Unternehmen GlG Karasek GmbH in Attnang-Puchheim, das Industrieunternehmen mit einer Umwandlung von CO2 in Chemikalien die grüne Transformation der Wirtschaft unterstützt. Laut Eigenangaben hat das Unternehmen eine innovative elektrochemische CO2-Konversionstechnologie entwickelt und mit der JKU eine Laborprüfung abgeschlossen.

Das Holzbau-Unternehmen Wiesner-Hager Möbel in Altheim hat sich als "durch und durch nachhaltiges" Unternehmen beworben. Sowohl der Betrieb als Ganzes als auch einzelne Produkte weisen eine Ökobilanz auf.

Auch Initiativen wie echt-ehrlich.at in Regau, die gegen Lebensmittelverschwendung auftritt, machen beim Nachhaltigkeitsbewerb mit.

Schulen wie die Sokrates Schule Mühlviertel, die HAK/HLW/FSD Rohrbach, die HBLA Lentia, die Mittelschule und ASO Schärding, der Verein Artemission, das Linzer BG/BRG Ramsauerstraße und das BRG solarCity in Linz rittern mit vielseitigen Projekten der Schülerinnen und Schüler in der Kategorie "Nachhaltig lernen und lehren" um die Auszeichnung.

Baumpflanzung beim BRG solarCity Linz Bild: privat

Der „Frei Day“ als Nachhaltigkeitstag der HAK Rohrbach Bild: privat

So machen Sie mit

Alle Informationen und ein Online-Formular für Bewerbungen sind auf nachrichten.at/feronia zu finden. Machen Sie mit bis Samstag, 8. Februar 2025.

Den Siegern jeder der vier Kategorien winken 9000 Euro Medienvolumen bei den OÖN und 5000 Euro Preisgeld von der Oberbank.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.